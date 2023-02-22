Уже не «мирный» план Китая и «большое» наступление Путина 22 февраля, 18:21 Эксклюзив NV

Чем жила страна 22 февраля 2023 года

● «Большое» незаметное наступление Путина. Большое наступление России уже идет, сообщил Forbes Україна Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны. «Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление. У них есть стратегическая задача — до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», — объяснил он.

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● Весна — время решающих сражений. А еще начальник ГУР Кирилл Буданов убежден, что с середины весны до конца весны на фронте будут проходить решающие бои. И это станет переломным моментом в войне.

По мнению Буданова, озвученную им Forbes Україна, по возвращении всех оккупированных территорий Украины необходимо «создать условия для зоны безопасности вокруг нашей границы». При этом он допускает, что выход на границы 1991 года может не означать завершение войны. «Можно перевести войну в совершенно другой формат, можно перейти к постоянной оборонной операции. Хороший пример — постоянно живущий в состоянии войны Израиль проводит оборонную операцию по своим границам», — подчеркнул Буданов.

● Уже 145 тыс. рублей. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ликвидировали 145 060 оккупантов. В сутки уничтожили около 620 российских военных. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Кроме того, украинские силы уничтожили: танков — 3334 (+8 в сутки), боевых бронированных машин — 6569 (+7) , артсистем — 2345 (+7) , РСЗО — 471 (+0) , средств ПВО — 243 (+0), самолетов — 299 (+0) , вертолетов — 287 (+0) , БПЛА оперативно-тактического уровня — 2026 (+3) и многое другое.

● Российские запасы дронов-камикадзе иранского производства истощаются, сообщило Bloomberg. За последние 10 дней их использование против Украины значительно сократилось.

● 90% сразу бросили на фронт. Во время первой открытой волны мобилизации Россия набрала чуть более 316 тыс. мужчин. Почти всех без соответствующей подготовки отправили на фронт воевать против Украины, рассказал Кирилл Буданов.

● Формула мира Зеленского пройдет экзамен в ООН. В Генассамблее ООН 23 февраля будут голосовать за украинскую «формулу мира». Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре. Она включает в себя восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для страны. Киев предлагает иностранным партнерам взять на себя лидерство в одном из пунктов плана.

● «Италия предана справедливому миру для Украины, основанному на формуле мира, и подтверждает свою преданность активной работе с Украиной над мирным планом из десяти пунктов», — говорится в документе, который вчера в Киеве подписали президент Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони.

Кроме того, стороны подтвердили, что поддерживают нерушимость границ и право каждой страны выбирать собственный путь и механизмы безопасности, не признают незаконную аннексию украинских территорий Россией и приветствуют предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. В декларации говорится, что Италия продолжит военную, оборонную, гуманитарную и техническую поддержку Украины.

● Мирный план Китая не является мирным. Постпред Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что Пекин обнародует «документ с позицией» по Украине в ближайшие дни. При этом он открестился от названия «мирный план».

По словам китайского дипломата, документ «в основном будет отражать последовательную позицию Китая по этому вопросу». «Мы никогда не называли это мирным планом. Это позиционный документ. Мы будем продолжать уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран. Мы подчеркиваем, что страны должны учитывать интересы безопасности друг друга», — отметил Цзюнь. И добавил, что Китай будет «призывать к миру, к диалогу, к мирному урегулированию».

● 18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», который Китай обещает обнародовать до конца февраля. По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции относительно необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

● Пекин отмахивается от темы поставки оружия Кремлю. Китай не рассматривает возможность оказания летальной поддержки России для полномасштабной войны против Украины, утверждает спикер МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, Пекин призывает НАТО «прекратить лгать Китай необоснованными спекуляциями по Украине, отказаться от старого менталитета времен холодной войны и прекратить разжигать конфронтацию». Вэньбинь повторил, что США и другие страны НАТО являются «наибольшим источником оружия на поле боя в Украине».

● И с Лавровым говорил. Главный дипломат Китая Ван И встретился с главой МИД РФ Лавровым и заверил того, что Пекин «твердо будет проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику» и хочет «взаимовыгодной ситуации» с Россией. По словам китайского дипломата, отношения между главой КНР Си Цзиньпином и Путиным «под стратегическим руководством и продолжают функционировать на высоком уровне».

А еще и разговаривал с Путиным. Но о чем оба говорили и до чего договорились, пока осталось неизвестным.

● Президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор совершил «большую ошибку», приостановив участие РФ в договоре о контроле над ядерными вооружениями между США и Россией.

● Папа Римский призвал к миру. На фоне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Папа Римский Франциск призвал добиться прекращения огня и начать мирные переговоры.

Папа заявил, что количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных, уничтожений, размер экономического и социального ущерба «говорит сам за себя». «Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он — Бог мира. Давайте оставаться близкими с мученическим украинским народом, страдания которого продолжаются, и спрашивать: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну? — сказал он.

Понтифик обратился «к тем, кто имеет власть над странами» с призывом «приложить конкретные усилия для того, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры».

● Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал ЕС ускорить поставки боеприпасов из своих запасов в Украину «в срочном порядке». По его словам, ЕС «рассматривает вопрос о совместных закупках» боеприпасов, а также возможности «нарастить производственные мощности европейской оборонной промышленности». The Guardian со ссылкой на письмо Борреля министрам обороны ЕС сообщила, что глава европейской дипломатии пообещал предоставить предложения к встрече в Стокгольме 7−8 марта.

● Польша предоставит Украине 14 танков Leopard-2 в течение «ближайших двух-трех недель». Это произойдет после завершения подготовки украинских войск, объяснили в МИДе этой страны.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что его страна поддерживает и отправку истребителей в Украину, но еще должен быть достигнут консенсус между странами НАТО.

● «Уже в ближайшее время мы ожидаем первые танки от партнеров с подготовленными украинскими экипажами», — сообщил и министр обороны Украины Алексей Резников.

● Мадрид предоставляет своих «львов». Испания передаст Украине (в конце марта или начале апреля) шесть боевых танков Leopard 2. При необходимости или по просьбе союзников количество могут увеличить, добавила министер обороны страны Маргарита Роблес. Сейчас эта техника ремонтируется.

● Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что постоянно идет работа по созданию авиакоалиции. По его словам, вопрос предоставления Киеву самолетов «будет решен положительно».

● США поставляют Украине бомбы большого радиуса действия с GPS-наведением производства Boeing. Они способны поражать цели на расстоянии более 70 км. Об этом сообщил Bloomberg. Пентагон официально не признал, что отправляет модифицированную версию боеприпасов для прямой атаки, заявив лишь, что он отправит высокоточные авиационные боеприпасы в пределах пакета на $1,85 млрд, о котором было объявлено 21 декабря.

● В новом пакете военной помощи Италия предоставляет Украине дополнительные системы ПВО, кроме комплексов SAMP/T-MAMBA. Об этом заявила итальянская премьер Джорджия Мелони после встречи в Киеве с Владимиром Зеленским. «Когда идет наступление, все оружие оборонная. Пока нет вопроса об отправке самолетов, это решение должно быть принято с международными партнерами. Мы сосредоточились на системах ПВО: SAMP/T, Spada, Skyguard. Приоритетом является защита инфраструктуры и граждан», — сказала она.

● Новый мощный санкционный удар от Вашингтона. Администрация президента США планирует на этой неделе объявить новый пакет санкций против около 200 российских физических и юрлиц. Об этом сообщила WSJ со ссылкой на официальные источники: «Ожидается, что пакет будет обнародован на этой неделе Минфином и Государственным департаментом США и будет охватывать российских губернаторов, членов их семей и российских чиновников. Кроме того, он будет включать в себя организации оборонной промышленности и связанные с ней субъекты, технологические фирмы, а также сети уклонения от санкций».

Страны-члены также обсуждают свой новый набор экономических ограничений против РФ. В частности, обдумываются предложения по запрету российского импорта на сумму более $11 млрд, а также санкции против иранских организаций, поставляемых беспилотниками в Россию.

● Премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил наложить вето на продление антироссийских санкций ЕС, сообщило Politico со ссылкой на трех дипломатов.

● Польша закрыла пограничный переход Кукурики-Козловичи — тот был последним пунктом пропуска для грузового транспорта из Беларуси.

● Только борется с коррупцией. МВФ готов оказать существенную экономическую поддержку Украине в рамках новой полноценной кредитной программы. Об этом, как сообщило Bloomberg, заявила управляющий директор Фонда Кристалина Георгиева после вчерашнего визита в Киев.

Украина намерена заключить новое соглашение с кредитором уже в марте с целью получения $5 млрд в течение первого года, сообщили источники агентства.

В настоящее время Украина получила помощь в $2,7 млрд (в рамках инструмента быстрого финансирования во время войны). Хотя МВФ обычно не предоставляет полноценные кредитные программы воюющим странам, он может сделать исключение, учитывая масштабы войны и ее значение для мира.

Чтобы облегчить полноценное соглашение Киев и МВФ уже сотрудничают в рамках мониторинговой программы. Корпоративное управление и борьба с коррупцией станут основной частью программы, сказала Георгиева.

● Медведчук хочет вернуть мандат депутата. Адвокаты подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его депутатского мандата. Об этом сообщил глава фракции Слуга народу Давид Арахамия.

И наконец:

● Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение со следствием, на которое пошел народный депутат от СН Александр Трухин. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ. Суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за «150 тысяч» без указания денежной единицы за беспрепятственное оставление места ДТП, то есть в совершении преступления, штраф которого 1−4 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.

«Учитывая, что нардеп совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн», — говорится в сообщении. Кроме того, внесенный Трухиным залог в размере 49 620 грн будет перечислен на нужды ВСУ. А еще в течение 30 дней с момента утверждения соглашения депутат должен перечислить 6 млн грн в Фонд United 24 на совместный проект Генштабу ЗСУ, Держспецзв’язку та Мінцифри Армія дронів.

Трухин является фигурантом ДТП, которое произошло 23 августа 2021 года.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.