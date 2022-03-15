«Упрощенка» для крупного бизнеса и нулевой акциз на топливо 15 марта, 01:03 Цей матеріал також доступний українською

Парламент начал неделю с помощью бизнеса

Налоговый комитет на своем заседании в понедельник, 14 марта, единогласно утвердил текст нового закона, который поддержит бизнес в условиях войны. Документ содержит нормы об уменьшении НДС и акциза на горючее, налоговые стимулы для крупного бизнеса и благотворительности.

«Упрощенка» для крупного бизнеса

Одна из ключевых новаций — на период действия военного положения возможность платить единый налог получают не только ФЛП-упрощенцы, но и крупные предприятия. Эту норму комитет поддержал по инициативе правительства.

Закон повышает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд грн. Это значительно расширяет круг предприятий, которые смогут снизить налоговую нагрузку на время войны и сохранить свою деятельность. Налог с оборота устанавливается на уровне 2%. Порядок уплаты налога будет определяться Кабмином.

Кроме того, для таких предприятий снимается ограничение по количеству работников и видов деятельности (исключение составляет деятельность, связанная с подакцизными товарами и игорным бизнесом). Мы надеемся, что это позволит поддержать рабочие места в стране.

Льготы для реализации топлива

С начала войны и гражданские, и военные столкнулись с ограниченными возможностями достать горючее. Проблемы есть и с поставками, и с ценой — нефть даже в довоенное время уже била многолетние рекорды, а с наложенными санкциями поползла вверх. Аналитики прогнозировали, что сохранение текущего регулирования могло бы привести к цене 50 грн/л или вообще дефициту топлива. Поэтому законопроект содержит сразу несколько шагов по стабилизации цен и поставке необходимого топлива: устанавливается нулевая ставка акциза; снижена ставка НДС на топливо — 7% вместо 20%, которые предусмотрены сейчас.

Закон повышает лимит доходов для использования единого налога с 10 млн до 10 млрд грн.

Стимулы для помощи бойцам и благотворительности

Закон освобождает от налогообложения передачу имущества Вооруженным силам Украины, нашим бойцам из терробороны и другим украинским вооруженным формированиям, больницам. Не будет облагаться налогом и другая благотворительная помощь — это позволит поддержать беженцев, убежища и других пострадавших от развязанной россией войны.

В частности, для реализации этой нормы предусмотрены следующие изменения:

— освобождается от уплаты налогов и акцизов горючее, переданное военным, принудительно изъятое для нужд государства или переданное как гуманитарная помощь. Также от налогообложения освобождается принудительно изъятое для нужд государства имущество;

— освобождается от НДФЛ благотворительная помощь участникам боевых действий и жителям на территории боевых действий;

— не облагается НДФЛ вся нецелевая благотворительная помощь, оказываемая пострадавшим в результате вооруженной агрессии РФ;

— предоставлено право на налоговую скидку в размере 16% (вместо текущих 4%) на пожертвование неприбыльным организациям;

— благотворительную помощь, перечисленную учреждениям здравоохранения и на спецсчет НБУ для поддержки вооруженных сил, можно относить на расходы без ограничений (сейчас такие ограничения составляют 4% от размера прибыли).

Послабление для предпринимателей: без НДС за уничтоженные товары и штрафов по РРО

Предприниматели, потерявшие склады, производства или магазины в результате боевых действий, не будут платить НДС с уничтоженного товара. НДС также не придется платить с товаров, переданных на нужды обороны.

Также предприниматели смогут включить в налоговый кредит по НДС суммы, по которым еще не зарегистрированы налоговые накладные, но имеются необходимые первичные документы. Такие накладные нужно будет зарегистрировать в течение 6 месяцев после прекращения военного положения.

До прекращения военного положения компании получают разрешение на импорт и реализацию табачных изделий без установленной маркировки, но с маркировкой в соответствии с требованиями ЕС.

Также в 2022 году предприятия, находящиеся на территории активных боевых действий, не платят экологический налог. Кроме того, могут не беспокоиться бухгалтеры. Подать электронные документы или воспользоваться электронными сервисами можно в рабочие дни с 8 до 18 часов.

Поддержка ФЛП и владельцев земли

ФЛП как на упрощенной, так и на общей системах налогообложения, а также лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, и члены фермерского хозяйства освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Эта норма стартует с 1 марта 2022 г. и прекращает действие через год после окончания военного положения. ФЛП-«упрощенцы» 2−3 группы не будут платить ЕСВ и за мобилизованных сотрудников — эти расходы покроет госбюджет.

Также до завершения военного положения предприниматели освобождаются от санкций за нарушение закона об РРО. Единственное исключение — нарушения при продаже подакцизной продукции, поскольку мы уже сталкивались со злоупотреблениями, в частности, в сфере продаж горючего из-за большого ажиотажа.

Также налоговые льготы предусмотрены владельцам земельных участков. С марта 2022 года до конца года они освобождаются от платы за землю, расположенную на территориях боевых действий в соответствии с перечнем КМУ, а также до конца 2023 года — от минимальной платы за землю (МПС).

Защита прав потребителей: безналичные расчеты и ипотека без санкций

От российской войны страдает не только бизнес, но и граждане.

Во-первых, во время военного положения и еще 30 дней спустя будет действовать запрет на взыскание имущества и выселение жителей, которые взяли жилье в ипотеку до войны.

Во-вторых, банк не может начислять дополнительные штрафы за просроченные задолженности по потребительским кредитам.

В третьих, с начала войны мы получили сотни обращений от граждан, которым в магазинах или на заправках отказывали в расчетах карточками и требовали кэш. Предусмотренное в законопроекте возобновление фактических проверок позволит проверять такие предприятия и сохранить права потребителей на безналичные расчеты.

Кроме того, на время военного положения изменения коснутся и государства — зарплата чиновников (которые непосредственно не задействованы в обороне страны) ограничивается суммой в 10 «минималок» (с 1 января 2022 года эта сумма составляет 65 тысяч гривен), а государство получает право конфисковать имущество не только российских госкомпаний, но и граждан, и частных предприятий страны-агрессора.

Теперь ожидаем принятия законопроекта сразу за основу и в целом в ближайшее время.

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