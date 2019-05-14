Фондовый рынок как лекарство от популизма Сегодня, 13:03 548 Цей матеріал також доступний українською

У фондового рынка есть одно ценное свойство – сигнализировать

Когда-то в Украине, давным-давно, существовал фондовый рынок. В конце 1996-го одна иностранная компания, крупнейший в центральной и восточной Европе инвестиционный брокер, купила пакет акций Банка «Украина», в те времена очень большого и известного. Неслыханное событие, о котором написала сама Financial Times, а клиенты брокера, инвестиционные фонды, специализирующиеся на развивающихся рынках, буквально передрались, чтобы получить хоть несколько акций из купленного пакета. Так начинался украинский фондовый рынок, под разговоры о том, что Украина и житница, и кузница, и надежда развивающихся рынков, но…

Пока иностранные инвесторы собирали деньги, чтобы забросать ими каждый гектар плодороднейшей украинской земли и инвестировать в оставшиеся после советской власти и тогда ещё работающие заводы и пароходы, вмешались злые силы! Не высшие, не всевидящие, но очень злые. «Ви перетворили народний сільський банк на банк з іноземним капіталом», – кричал, сдвинув брови на большом лице, председатель банка «Украина» двум молодым инвесторам, представлявшим компанию и пришедшим в начальственный кабинет с надеждой познакомиться и предложить варианты сотрудничества. Из уст банкира слово «іноземний» звучало оскорбительно и отзывалось в душе инвесторов несбывшимися мечтами. Так и вышло. Никто и никогда не перерегистрировал купленные акции на новых собственников. Cпасибо, хоть деньги покупателям вернули, через несколько лет, без процентов, конечно… «Народний сільський банк» обанкротился, от него остался только бронзовый бык в фойе помпезного офиса. Неприветливый председатель растворился во времени, а один из персонажей, влиявших на судьбу банка, даже умудрился стать президентом Украины.

Двадцать три года назад казалось, что произошла глупость, досадное недоразумение, которое будет обязательно исправлено. Но, увы, события декабря 1996-го оказались не исключением, а правилом. Понятие «іноземний інвестор» так и не стало привычным и популярным в украинском обиходе. Массовая приватизация была провалена в угоду олигархам, а вместо бурного развития и блестящих экономических перспектив мы получили дулю, с которой носимся до сих пор. Украинский рынок ценных бумаг, когда-то подававший надежды, находится в плачевном состоянии. Его никто не ценит, никто не уважает и никто не боится. А зря…

Кроме описанных в учебниках традиционных преимуществ, с точки зрения экономики, бизнеса и финансов, у фондового рынка есть одно ценное свойство – сигнализировать. И не исключено, что оно могло бы спасти нас от разных напастей. Вот, представьте, что миллионы украинцев, как в США, вложили бы свои сбережения не в дешевые никому не нужные новостройки, а в акции украинских компаний. Вместе с ними инвестировали и так называемые «умные деньги» - профессиональные инвесторы, по всему миру зарабатывающие инвестициями себе и клиентам на жизнь. Весьма неплохую, кстати. А потом, представьте картину… Деньги вложены, акции торгуются, компании работают, страна и инвесторы зарабатывают, и тут на сцену выходит творческий коллектив артистов, спортсменов и представителей других творческих профессий, громко заявляя о своих политических амбициях. Мол, петь, соревноваться и лицедействовать надоело, теперь хотим осчастливить народ, чувствуем в себе таланты все перестроить и запустить по-новому. Народ восторженно рукоплещет, кому же не в радость слышать от кумиров и лидеров мнений, что вот-вот, ещё чуть-чуть, и жизнь изменится до неузнаваемости, конечно же, в лучшую сторону. Особенно, если всё, что для этого нужно сделать – это лишь правильно проголосовать.

Но выборы выборами, а рано или поздно всласть нахлопавшись в ладоши и написав с десяток умных постов в фейсбуке в поддержку новых ответственных лидеров, открыл бы обыватель свой инвестиционный портфель и глянул, как его инвестиции поживают, да сколько денег на старость осталось. Открыл бы и за голову взялся. Ведь там, «…опа!», всё грустно – было сто, а осталось пятьдесят. Теперь или на пенсии придется жить бедно, или умереть рано. Как так? Почему? Ведь народные артисты вместе с чемпионами обещали, что всё будет класс, повеселимся и напоемся от души. Обещать то обещали, только иностранные инвесторы шуток и песен на русском и украинском не понимают. Но они прекрасно знают, что когда непрофессионалы сотоварищи начинают управлять государством, то лучше забирать свои денежки и вкладывать их в другие страны. Где к будущему более серьёзное отношение. И чем быстрее, тем лучше. И в отличие от иностранных дипломатов инвесторам не нужно искать политически корректные формулировки. Просто забрали деньги, обвалив рынок, и ушли, дав обывателю отличный шанс задуматься, перед тем, как ставить галочку в избирательном бюллетене.

Финансовый рынок, где много умных образованных людей делают прогнозы и торгуют ожиданиями, всегда на шаг впереди реальных событий. Как розы помогают уберечь виноград от болезней, так и инвесторы своими действиями часто сигнализируют о грядущих проблемах. Эдакая лакмусовая бумажка, демонстрирующая, что нас может ждать в ближайшем будущем. «У щастя людського два рівних є крила: троянды й виноград, красиве та корисне!», - писал классик Максим Рыльский. Хотя, что об этом говорить? Мы ведь не хотим учиться на чужих ошибках. Наша судьба, видно, пройти весь путь целиком и узнать, чем всё закончится на самом деле. «Умные деньги» нам не указ!

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