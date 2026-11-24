Движимая оптимистичным прогнозом центрального банка и поддерживаемая средствами союзников, гривня демонстрирует стабильность и даже постепенно укрепляется по отношению к популярным мировым валютам.

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ОВГЗ, как всегда, впечатляют стабильностью, гарантированной государством, которое само вынуждено искать финансовые гарантии по всему миру. А поскольку других инструментов финансового рынка в Украине не существует, то в нашем финансовом княжестве царят тишь да гладь — совсем как когда-то в СССР, где точно так же не принимали во внимание фундаментальные экономические законы, а курс рубля к доллару и ставка по депозиту в сберкассе (так тогда называли Ощадбанк) десятилетиями демонстрировали стабильность, надежность и верность идеалам власти.

А вот западные страны лихорадит, и весьма ощутимо. А вместе с ними трясет и инвестиционные портфели тех украинцев, которые когда-то пренебрегли стабильностью ОВГЗ и депозитов в государственных банках, вывели средства за рубеж и вложили их в акции иностранных компаний, для которых минувшая неделя стала одной из худших за всю историю фондового рынка.