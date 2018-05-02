Владимир Фомичев

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
На этой неделе мы узнали о самой темной планете, самом древнем идоле, самой хитро закрученной структуре ДНК и самой жестокой в истории войне шимпанзе.
События в Армении – это неприятные новости для Путина. Как и для любой власти, когда что-то идет не по сценарию. Но это еще не кризис
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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