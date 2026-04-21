Что именно «отстояло» правительство в переговорах с МВФ

Почему я и не могу поздравить ни правительство, ни нас с вами с этой «победой»

Родители финансируют твое обучение в университете. Их поддержка критически важна. Без нее ты не только обанкротишься. Другие господа смотрят на твоих родителей и говорят: если твои близкие отказываются тебя поддерживать, мы тем более не будем тебе помогать.

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Но поддержка родителей имеет одно условие: твой средний балл в университете должен быть 4.0 (по 5-балльной шкале). Это требует серьезных усилий и дисциплины, увеличения времени на обучение в библиотеке (и, следовательно, уменьшения времени на [затратный] досуг в ночном пабе). А тебе так не нравится. (Собственно, почти никому так не нравится). И, вызывая скупую родительскую слезу, ты добиваешься у них снижения требования относительно твоего среднего балла с 4.0 до 3.0.

Теперь вопрос: это твоя победа или поражение?

МВФ было безразлично, как Украина зарабатывает деньги в бюджет и как она их тратит

Правительство подает нам это как победу.

Я участвовал в переговорах с МВФ в 2014 году. Им было безразлично, платят ФОПы НДС или нет. Им было безразлично, как Украина зарабатывает деньги в бюджет и как она их тратит (Mission Command помните?)

Собственно, раскрою секрет — это я в начале марта 2014 года просил и убеждал МВФ поставить чистый, некоррупционный, прозрачный закон о государственных (в то время это так называлось) закупках в т. н. prior actions — предварительные меры, без которых финансирование МВФ невозможно. Для того, чтобы нам позже было легче провести соответствующий закон через нашу дорогую Раду (с ее комитетами)

МВФ интересовала одна единственная вещь (Что?) — дефицит бюджета для того, чтобы (Почему?) быть уверенным, что страна в свое время будет иметь необходимые средства, чтобы вернуть этот важный заем, выданный на самых привлекательных в мире условиях.

Государственное финансирование из США и ЕС зависело от решения МВФ, как и зависело финансирование из Всемирного Банка и других международных финансовых институтов.

Открою еще один несекрет: любое обсуждение крупных инвестиционных проектов в крупных международных компаниях, которые требуют утверждения Наблюдательного совета (то есть действительно крупных проектов) начинается с вопроса «Какова позиция МВФ?» Позиция не об этом конкретном крупном инвестпроекте, конечно. Какова позиция МВФ относительно серьезности экономической политики правительства и центрального банка? Только «выразили обеспокоенность»? Тогда никакого крупного инвестиционного проекта от нас пока не будет. Откладываем до тех пор, пока не увидим живые МВФовские «деньги на столе» (skin in the game).

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(Как?) Украина будет достигать существенного снижения дефицита своего государственного бюджета было (и я уверен, остается) суверенным украинским решением.

Единственное, с чем не соглашается МВФ — это эти детские теории, что снижение налогов автоматически приводит к экономическому росту. Имея столетние данные со всего мира, серьезные мировые экономисты (в т. ч. те, кто работают в МВФ) знают, что снижение налогов, без соответствующего снижения государственных расходов, без существенного прогресса в экономической свободе, без либерализации и приватизации, без усиления конкуренции через существенное ограничение наших любимых монополий, без ограничения засилья силовых органов в экономике, без стимулирования предпринимательства, приводит не к экономическому росту, а к снижению налоговых поступлений в бюджет и, следовательно, к росту его дефицита.

Дефицит государственного бюджета сейчас является гигантским (>20% ВВП). Да, он во многом вызван войной. Но далеко не только ею. Собственно, у нас стало удобно списывать на войну собственную инертность, лень, расточительность и популизм.

Соответственно, МВФ спрашивает, каким образом вы будете уменьшать дефицит? Правительство пока не является фанатом повышения производительности через инновации, которые требуют конкуренции, которая требует либерализации. Собственно, честно говоря, правительство (особенно, Минфин) не является фанатом предприимчивости и частного предпринимательства. И правительство не может отказаться от популистских субсидий и расходов. Поэтому каждый раз возникают и будут возникать эти идеи о НДС для ФЛП. Но еще раз, это была НАША идея, не МФВовская.

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Поэтому, что именно «отстояло» правительство в переговорах с МВФ, мне не очень понятно. Поэтому я и не могу поздравить ни правительство, ни нас с вами с этой «победой».

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Текст опубликован с разрешения автора