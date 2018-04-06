Фиона Уилсон

Увольняя Тулеева, Путин демонстрирует полную уверенность в той модели властной вертикали, которую он строил восемнадцать лет. Хотя именно она привела к кемеровской трагедии
Демонстративно игнорировать публично озвученные обвинения – не лучшая стратегия
Британские СМИ сообщили очень хорошую и важную новость: в лондонской больнице начала выздоравливать Юлия Скрипаль
Трамп поругался с Китаем и Мексикой, британцы, немцы и испанцы не знают, как вести себя с РФ, а Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских девиц
Почему из-за нежелания хотя бы на один шаг просчитывать последствия своих действий должны страдать целое поколение и вся страна?
Нет никаких предыдущих и следующих сроков: Путин мыслит себя пожизненным правителем России
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