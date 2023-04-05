И вот НАТО приблизилось к границам РФ. Почему для Путина с Украиной все иначе 5 апреля, 12:17 Эксклюзив NV

Как и следовало ожидать, реальное, а не виртуальное расширение НАТО не привело ни к какой ощутимой реакции со стороны Кремля

Да, министр обороны России Сергей Шойгу выступил с угрожающими заявлениями и напомнил о решении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси — но к вступлению в НАТО Финляндии никакого практического отношения это решение не имеет. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, хоть и отметил «негативные последствия» присоединения Финляндии к альянсу, немедленно подчеркнул, что эту ситуацию нельзя сравнивать с присоединением к НАТО Украины, так как из Финляндии никто не делал «антироссию», — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Уже это заявление кремлевского чиновника разоблачает российские утверждения, увязывающие нападение на Украину с ее возможным вступлением в НАТО. Когда президент России Владимир Путин принимал решение о нападении на Украину 24 февраля 2022 года, это вступление отнюдь не выглядело таким реалистичным, как присоединение Финляндии. Но российские войска, тем не менее, попытались ворваться в Киев, а вовсе не в Хельсинки.

Возможным присоединением Украины к НАТО в Москве объясняют агрессивные намерения по отношению к соседней стране уже давно. И все же напомним, что, когда в 2014 году была совершена аннексия Крыма, Украина официально была внеблоковым государством, большинство ее граждан выступало против вступления в НАТО, а в самом Крыму была не американская, а российская военная база — причем ее статус был определен не только двусторонними договоренностями, но и переходными положениями украинской Конституции.

Когда НАТО и в самом деле приблизилось — и пальцем не пошевелили!

И, тем не менее, когда осуществлялась аннексия, Владимир Путин и другие российские руководители говорили именно об опасности того, что НАТО может приблизиться к российским границам. А когда НАТО и в самом деле приблизилось — и пальцем не пошевелили!

Так чем же, в самом деле, отличается Финляндия от Украины с кремлевской точки зрения? Прежде всего тем, что Финляндия — государство, суверенитет которого не ставится под сомнение. Так было не всегда. В 1939 году Иосиф Сталин фактически принял решение об аннексии Финляндии, на оккупированной в ходе первых сражений «зимней войны» территории страны было сформировано марионеточное правительство «Финляндской демократической республики». Но добиться победы Советскому Союзу так и не удалось, а во время Второй мировой войны суверенитет Финляндии был гарантирован совместными решениями союзников по антигитлеровской коалиции. Поэтому с точки зрения Путина Финляндия, похоже, — «отрезанный ломоть», а ее вступление в НАТО только подтверждает этот факт.

А вот с Украиной, как и с любой другой бывшей советской республикой, иначе. Кремль так и не смирился с фактом их суверенитета, в Москве не раз публично заявляли, что «историческая Россия» включает в себя украинские земли. Поэтому загвоздка вовсе не в том, что Украина должна вступить в НАТО. А в том, что территорию Украины — и, возможно, других бывших республик СССР — Путин, наверное, хотел бы присоединить к Российской Федерации. А вступление в НАТО этому, конечно же, помешает, так как превратит завоевание соседних стран в настоящий глобальный конфликт.

Поэтому в предложениях о гарантиях безопасности России, обнародованных накануне нападения России на Украину, речь шла не просто о гарантиях нерасширения НАТО, но прежде всего о гарантиях того, что в НАТО не будут приняты Украина, Грузия и другие бывшие советские республики.

После того как Россия предсказуемо получила отрицательный ответ на эти требования, явно нарушавшие суверенитет и стран НАТО, и бывших советских республик, она начала войну.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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