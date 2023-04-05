Вступление Финляндии в НАТО: основные последствия 5 апреля, 16:08 Эксклюзив NV

Отказ от нейтралитета завершает целую эпоху и существенно изменяет геополитический баланс между РФ и Западом

Финляндия официально стала 31 страной — членом НАТО. На практике это не отразится на ситуации в Украине в ближайшее время. Впрочем, вступление Финляндии в Альянс будет оказывать влияние глобально на несколько важных аспектов.

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Первое. Завершилась эпоха нейтралитета Финляндии, того самого, который позволил в 1947 году финнам сохранить независимость и включиться в новый послевоенный статус-кво в Европе, между Западом и СССР. После 1991 года Финляндия не стала отказываться от этой функции, и их нейтралитет оставался важным принципом внешней политики, сохранявшим определенный баланс сил в Европе, но теперь между Западом и постсоветской Россией. Отказ от нейтралитета завершает целую эпоху и существенно изменяет геополитический баланс между РФ и Западом в пользу последнего.

Второе. Вступление Финляндии в НАТО приводит к переформатированию старой архитектуры безопасности в Европе, основанной на договоренностях 1980−2000-х годов. Финский нейтралитет был одновременно наследством «холодной войны» и попытками сторон построить новый баланс с Россией после 1991 года. Теперь можно смело говорить о «смерти» старой архитектуры безопасности и начале процесса коренного изменения баланса сил: промежуточного усиления стран НАТО и окончательной ликвидации «буферных зон», отделявших Россию и Запад.

Можно смело говорить о « смерти» старой архитектуры безопасности

Третье. Вступление Финляндии в НАТО обостряет ситуацию в Арктике, где между Россией и Западом идет спор о распределении местных ресурсов и построении новой логистики через Северный Ледовитый океан. Фактически, после вступления Швеции в НАТО у РФ не останется нейтральных государств в этом регионе, что сужает для Кремля возможности маневрирования и пространство для переговоров, следовательно, ведет к обострению конкуренции за Арктику.

Четвертое. Расширение НАТО фактически придало Альянсу новый-старый смысл существования, новый функционал, который теперь актуализировал роль НАТО как западного института в системе глобальной безопасности. Это также позволит США развивать Альянс на глобальном уровне, используя противостояние с РФ, в том числе расширяя количество стран, интегрированных с НАТО в той или иной форме, в том числе за пределами Европы.

Для Украины расширение НАТО за счет Финляндии не создает немедленных последствий войны с Россией. В долгосрочной перспективе, впрочем, усиление НАТО за счет ослабления России позволит Украине укрепить свои позиции в Восточной Европе и в целом на постсоветском пространстве, постепенно переходящем в построссийское пространство.

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