Почувствуйте привкус катастрофы 22 августа, 09:34

История с Freedom Finance продолжилась

Уверен, что имя Freedom Finance (FF) хорошо знакомо многим украинским розничным инвесторам, ведь вместе с американской Interactive Brokers (IB) и российско-мальтийской Exante они были теми, кто открывал начинающим украинским инвесторам окно в мир ценных бумаг. К сожалению, все, кроме IB, это окно как открыли, так и чуть позже закрыли, еще и сломав финансовый позвоночник многим украинцам, которые успели сунуть в него голову. Но начиналось все ярко: ознакомительные конференции для начинающих в пятизвездочном Intercontinental, современный фешенебельный офис, огромная реклама на крыше киевского небоскреба — картинка вырисовывалась просто впечатляющая.

Видео дня

Не менее захватывающими, по крайней мере вначале, были и результаты, ведь это был период бешеного роста американского рынка акций, когда цены удваивались за считанные недели, а иногда и дни, яркие звезды на безоблачном небе освещали лозунг «цены на акции только растут», а о риск-менеджменте никто даже слышать не хотел. Слово «осторожность» точно не имело никакого отношения к отношениям FF со своими клиентами: пока играет музыка, а ветер надувает паруса бешеными прибылями, нужно делать ставки.

А еще лучше, когда рискованные ставки делают клиенты, а ты имеешь с этого долю — и чем больше риск, тем больше доля.