Финансовые рынки стали крайне уязвимы. Что произошло? 12 октября, 17:03

И в чем вина центральных банков

Нарушения в работе рынка гособлигаций в развитой стране — это первый признак потенциальной финансовой нестабильности. В Великобритании из-за предложенного новым правительством «мини-бюджета» возник призрак сомнений в устойчивости суверенного долга, что привело к резкому росту доходности по долгосрочным гособлигациям. Понимая системную значимость рынка этих облигаций, Банк Англии совершенно правильно вмешался, приостановив реализацию плана по продаже гособлигаций, находящихся на его балансе, и объявив, что он будет покупать их в течение двух недель в объёмах, близких к объёму продаж, планировавшихся на ближайшие 12 месяцев.

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После этого рынки успокоились. Но хотя быстрая реакция Банка Англии похвальна, мы должны задаться вопросом о степени вины центральных банков в том, что финансовые рынки стали сейчас столь уязвимыми. Хотя доходность по долгосрочным гособлигациям стабилизировалась, ликвидность этого рынка не улучшилась (судя по разнице между ценами покупки и продажи). На другой стороне Атлантики ликвидность рынка казначейских облигаций США тоже вызывает озабоченность. Многие индикаторы замигали красным — точно так же, как в начале пандемии Covid-19 в 2020 году и после банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году.

После двух лет политики количественного смягчения (QE), когда центральные банки покупали долгосрочные облигации у частного сектора, а в обмен эмитировали ликвидные резервы, центробанки по всему миру начали сокращать балансы, и в результате ликвидность явно испарилась, причём всего за несколько месяцев. Почему политика количественного ужесточения (QT) привела к такому результату? В недавнем докладе, написанном совместно с Рахулом Чауханом и Сашей Штеффеном (он был представлен в августе на конференции Федерального резервного банка Канзаса в Джексон-Хоул), мы показали, что от программы QE, вероятно, будет очень трудно сворачивать, потому что финансовый сектор попал в зависимость от легкодоступной ликвидности.

Многие индикаторы замигали красным — точно так же, как в начале пандемии Covid-19

Эта зависимость возникает различными путями. Коммерческие банки, которые обычно держат резервы, полученные от центробанков в рамках программ QE, финансируют собственные покупки активов за счёт краткосрочных вкладов по требованию, которые представляют собой потенциальный запрос на ликвидность в трудные времена. Кроме того, хотя резервы центральных банков развитых стран являются самыми безопасными активами на планете, они приносят низкую доходность, поэтому коммерческие банки создавали дополнительные источники доходов, предлагая клиентам гарантии ликвидности на основе этих резервов. Обычно они принимали форму повышения лимитов по кредитным картам для домохозяйств, а также открытия чрезвычайных кредитных линий для управляющих активами и нефинансовых корпораций, а также брокерско-дилерских отношений, позволяющих спекулянтам рассчитывать на помощь при выполнении маржин-коллов (требования дополнительных денежных залогов).

Список спекулянтов не ограничивается хедж-фондами, о чём мы недавно узнали в Великобритании. В него входят и обычно сдержанные пенсионные фонды, занимавшиеся так называемыми «инвестициями на основе будущих обязательств» (LDI). Чтобы скомпенсировать вызванное QE снижение доходности по долгосрочным гособлигациям, они стали наращивать портфель рискованных активов, увеличивая кредитное плечо и хеджируя любые процентные риски по деривативам. Хотя их захеджированные позиции гарантировали, что рост процентных ставок будет иметь нейтральное влияние на показатели активов и пассивов, одновременно возникла угроза маржин-коллов по их позициям в деривативах. Не имея денежных средств на выполнение маржин-коллов, они рассчитывали на помощь банков со свободной ликвидностью.

Если суммировать, в период политики QE в финансовом секторе возникают значительные потенциальные требования на ликвидность, что фактически съедает значительную часть эмитированных резервов. И поэтому объёмы свободной ликвидности оказываются намного меньше объёмов эмитированных резервов, что может обернуться серьёзной проблемой в случае шока, например, паники, спровоцированной правительством.

Как выяснилось в ходе нашего исследования, в Америке политика QT создаёт ещё больше сложностей, потому что финансовый сектор не настолько быстро сокращает объёмы возникших требований на ликвидность, даже несмотря на то, что центральный банк начинает забирать резервы. Тем самым система становится уязвимой для шоков — для аварии, которая рано или поздно может случиться. Во время новейшего этапа QT в США даже сравнительно небольшое, но неожиданное повышение спроса на ликвидность (например, резкий всплеск на счёте казначейства в ФРС) приводило к масштабным нарушениям на рынках репо-операций с казначейскими облигациями. Так произошло, например, в сентябре 2019 года, когда Федеральный резерв был вынужден возобновить вливание ликвидности.

Начало пандемии в марте 2020 года стало ещё более крупным шоком ликвидности: корпорации вычерпывали кредитные линии у банков, а спекулянты просили помощь для выполнения маржин-коллов. Центральные банки должны образом наводнили систему резервами. Можно себе представить, какие масштабы вливаний могли бы понадобиться, если бы этот шок оказался столь же сильным, как в 2008 году. Углубление кризиса заставило бы вкладчиков бежать за деньгами, тем самым вынуждая банки накапливать свободную ликвидность для выполнения неожиданных требований по закрытию вкладов, привлечённых во время бума.

Иными словами, чем больше масштабы программы QE, и чем дольше продолжается её реализация, тем больше объёмы ликвидности, к которым привыкли финансовые рынки, и тем больше времени требуется центробанкам для нормализации своего баланса. Однако финансовые, реальные и бюджетные шоки игнорируют планы центральных банков, и зачастую им приходится проводить новые вливания, что мы и увидели в Великобритании.

В результате монетарные власти оказываются в очень трудном положении. Для снижения инфляции центробанку нужно повышать процентные ставки. Но если одновременно он вынужден предоставлять ликвидность для стабилизации рынков гособлигаций, тогда возникает риск противоречия в сигналах по поводу его политики, не говоря уже об усилении опасений, что он стал напрямую финансировать правительство. Это не только усложняет информирование о политике монетарных властей, но и может задержать борьбу с инфляцией.

На центральных банках всегда лежит обязанность предоставлять чрезвычайную ликвидность, однако её предоставление на постоянной и масштабной основе — это совершенно другая история. Как следует из наших выводов, сворачивать программу QE будет крайне трудно, уже хотя бы потому, политика QT сама по себе повышает уязвимость системы для шоков. Банк Англии заслуживает похвалы за то, что он пришёл на помощь, но в целом центральные банки должны подумать о том, какую роль они сыграли в том, что система стала настолько уязвимой.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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