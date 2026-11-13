Секс и украинское оружие в фокусе рынков

Как оказалось, время краха «пузыря» искусственного интеллекта ещё не наступило. Рынки, хотя и остаются в очень нервозном состоянии, что отражается в высокой волатильности, тем не менее отказываются падать. Даже когда для этого есть более чем веские причины.

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На этой неделе мир впервые узнал, что глава компании NVIDIA, американец тайваньского происхождения, изменяет жене. Подтверждая тезис Пекина о едином Китае. Потому что бог бы с ним, если бы он изменял с длинноногой 18-летней блондинкой, которая точно была ему недоступна, когда он был 18-летним занудой, решая таким образом свой кризис среднего возраста. Но он спал с китайской шпионкой, которая, по удивительному стечению обстоятельств, носила ту же фамилию, что и он. И, вероятно, очень интересовалась его работой. В отличие от потенциальной 18-летней блондинки.

Китайская разведка хорошо поработала. И в результате компания