Что посмотреть. ТОП-5 фильмов для тех, кому нравится Дьявол носит Prada

Через пару недель в прокат выходит Дьявол носит Prada 2 — долгожданный сиквел, ради которого через 20 лет воссоединились Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Что посмотреть в предвкушении?

За это время культурная оптика изменилась. То, что в 2006-м казалось эпичной трагедией взросления, сегодня читается как клинически точный портрет токсичной корпоративной культуры.

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Забавно, что Миранда Пристли из злодейки превратилась почти что в икону. В каждом мало мальски почтенном офисе есть какая-нибудь барышня, вовсю демонстрирующая соответствующие паттерны. А иногда, и не барышня. Эстетически возвышенная стервозность не чужда и мужчинам, знаете ли.

Возможно, именно поэтому публика так восторженно относится к Дьявол носит Prada 2. В эпоху сиквелов, которые чаще всего разочаровывают, от этого фильма ждут очень многого.

Время до выхода сиквела тянется мучительно долго. В такие моменты хочется не столько пересмотреть оригинал (его фанаты уже знают наизусть), сколько найти нечто родственное по ДНК (пусть хотя бы отдаленно): про моду как систему, про перфекционизм как болезнь, про власть, которая изящно одевается к обеду.

Поговорим о пяти таких фильмах.