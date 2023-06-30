Нужно ли украинцам решение о фильмах на английском, чтобы лучше его выучить? 30 июня, 17:42

Ответ: да, но так же, как чтение книг на английском или интернет-сайтов

Правительство ударило в штангу: главным и важным является образование и общение с носителями языка.

Добавлю, Минцифры имело эти цифры еще в прошлом году. Странно, что они ими пренебрегли.

Видео дня

Какие формы изучения иностранных языков вы считаете самыми эффективными? (возможны несколько вариантов ответа )

1. Путем общения в семье 24,1%

2. В школе 36,3%

3. Путем общения с другими людьми 48,4%

4. Дополнительные начальные курсы 63,4%

5. Путем чтения книг 19,3%

6. Путем чтения материалов в Интернете, слушания подкастов 18,8%

7. Путем просмотра фильмов/видео 19,0%

8. Другое 1,5%

9. Затрудняюсь ответить 6,1%

Это результаты опроса, который проводился социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива с 21 по 27 октября 2022 года.

Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской областях — только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

Опрос проводился по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Структура выборочной совокупности воспроизводит демографическую структуру взрослого населения территорий, на которых проводился опрос, по состоянию на начало 2022 года (по возрасту, полу, типу поселения).

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-каналу Погляди NV