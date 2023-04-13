Главное последствие утечки секретной информации из Пентагона 13 апреля, 12:03

Вот ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые в связи с темой «утечек» из Пентагона

Уже неделю активно обсуждается тема утечек секретных документов из Пентагона. И как это часто бывает, некоторые журналисты и комментаторы оценивают ситуацию крайне эмоционально, почти как «катастрофу». В частности, это касается темы украинского контрнаступления, а также отношений между США и Украиной. Так ли это на самом деле?

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Вот ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые в связи с темой «утечек» из Пентагона.

Это правдивая информация или фейк? Судя по реакции официальных лиц США, в том числе руководства Пентагона, проблема реальная. Но некоторые документы, особенно по Украине, в частности по потерям российской и украинской стороны, искажались (фальсифицировались) на российских телеграм-каналах. Также некоторые документы используются российскими спецслужбами для проведения информационно-психологических спецопераций против Украины и США.

Повлияют ли эти «утечки» на планы контрнаступления Вооруженных Сил Украины? Прямо и существенно — нет, косвенно и частично — да. На самом деле никакой очень секретной информации о контрнаступлении не появилось. Наиболее серьезная информация в этом контексте касалась количественных данных об обучении украинских военных за границей и поставках западного оружия, по сути — о резервах, которые Украина может применить для контрнаступления. Но значительная часть такой информации уже появлялась в открытом доступе, особенно по танкам и бронетехнике. Однако о дате наступления и возможных направлениях ударов никакой информации нет.

Никто не знает, что именно и в каких объемах « утекло»

Кстати, отмечу, что об этом гораздо больше говорят (в формате предположений) в СМИ, к сожалению, и некоторые официальные лица. Вреда именно от этого гораздо больше (прежде всего с точки зрения формирования затянувшихся чрезмерных ожиданий), чем от утечек из Пентагона. Будут ли менять планы контрнаступления Вооруженные Силы Украины? На всякий случай, некоторые коррективы в эти планы могут внести. Никто точно не знает, что именно и в каких объемах «утекло». Однако, предполагаю, планы контрнаступления и без этого уже неоднократно менялись, в силу разных объективных и субъективных причин.

Повлияют ли эти «утечки» на отношения между США и Украиной, в частности, на уровень поддержки Украины со стороны США? Общий ответ — нет. Во-первых, потому, что «утекло» не у нас, а в США. Во-вторых, потому что это не в интересах ни Украины, ни США. Мы не можем отказаться от американской помощи, которая критически важна для нас. И не в интересах США прекращать такую помощь. Проблема же не в самом факте такой помощи или в каких-либо неприемлемых ее формах, а в «утечке» информации. Это внутренняя проблема США, которую предстоит решить. Но в связи с этим проверки и предосторожности с обеих сторон наверняка возрастут. Вот это и будет главным следствием возникшей проблемы.

Некоторые драматизируют факт «прослушивания» американцами украинского президента. Но любой человек, компетентный в вопросах международной политики, отлично понимает, что американцы (так же как россияне и китайцы) пытаются прослушивать всех влиятельных государственных деятелей — и потенциальных противников, и союзников, и тех, кто маневрирует между разными лагерями. Тем более это делают в условиях войны. 10 лет назад произошел скандал вокруг информации о том, что американские спецслужбы прослушивали мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. И что? Шумихи было много. Для обеих сторон возникли определенные, но не слишком существенные имиджевые негативы. Однако на отношения обеих стран это абсолютно не повлияло. Полагаю, и нынешние «утечки» не повлияют кардинально на партнерские отношения США не только с Украиной, но и с другими дружественными странами — от разведывательной коалиции «Пяти глаз» до Южной Кореи. Хотя «осадок», безусловно, останется и предостережения возрастут.

Подытожим. На данный момент ситуация с утечками секретных документов из Пентагона является проблемной (в первую очередь для США), но не критической (особенно для нас). Однако дыры, из которых «течет», необходимо срочно найти и закрыть.

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