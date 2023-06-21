Визит Блинкена в КНР. Есть ли здесь тайные цели 21 июня, 12:03

Возобновление политического диалога между США и Китаем — это положительная новость для нас, и не очень хорошо для России

Украинские СМИ активно обсуждают визит Госсекретаря США Блинкена в Китай. И как часто бывает, начинают продуцировать конспирологические версии и ожидания особых последствий. На самом деле, визит Госсекретаря США в КНР — это попытка снять чрезмерно конфликтное напряжение в отношениях между США и Китаем, которые обострились в прошлом году из-за Тайваня и резкого усиления геополитических амбиций Китая. И других тайных целей у этого визита нет. Об этом визите Байден и Си Цзинпин договаривались еще в ноябре прошлого года, и он должен был состояться в феврале текущего года, но инцидент с китайским воздушным шаром над США сорвал тогда этот визит.

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Обе стороны заинтересованы сейчас в снятии конфликтного напряжения в двусторонних отношениях, хотя и по разным причинам. Для США было бы слишком рискованно втягиваться в конфликтное противостояние одновременно и с Россией, и с Китаем. При этом желательно не допустить формирования прямого военно-политического союза между КНР и РФ. А для Китая слишком рискованно уже сейчас идти на системное и острое военно-политическое противостояние с США и Западом. Это разрушит остатки системы экономической глобализации, ударит по мировой торговле, соответственно создаст экономические и социальные проблемы для Китая, темпы развития которого и так уже снижаются.

Поэтому обе стороны пытаются договариваться, восстанавливают политический диалог. Но противоречия между ними имеют объективный и системный характер. Они достаточно масштабны и глубоки, поэтому не стоит ожидать быстрых и оптимистичных результатов от политического диалога между США и КНР. Позитивным является сам факт такого диалога.

И для Украины это вполне приемлемый вариант

Тема войны между Россией и Украиной конечно же обсуждалась на переговорах Блинкена в Пекине, но она не была главной. Наверняка по этой теме произошел обмен мнениями и позициями, которые у США и КНР очень сильно различаются. Информация о том, что Китай будет воздерживаться от поставок военной техники в Россию, скорее всего соответствует действительности и отражает нынешний баланс интересов США и КНР по вопросу о войне между Россией и Украиной. По разным причинам это отвечает интересам обеих стран. Такой же баланс интересов существует и относительно «миротворческой миссии» Китая по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Для США лучше формальный нейтралитет Китая и его миротворческие усилия, чем военно-политическое сближение КНР и РФ. И для Украины это вполне приемлемый вариант. В США нет иллюзий относительно готовности и способности Китая способствовать справедливому миру в Украине. И у нас не должно быть таких иллюзий.

В мирных переговорах о завершении войны между Россией и Украиной Китай не будет играть ни в пользу Запада, ни в пользу Украины, ни в пользу России. Китай будет преследовать свои интересы. Мирные переговоры о завершении войны между Россией и Украиной важны для Китая по двум причинам — в случае успеха они будут способствовать нормализации международной торговли, а также усилят влияние Китая на постсоветском пространстве и в Европе.

Но надо быть реалистами. Китай не будет добиваться справедливого мира для Украины. Китай воспринимает войну между Россией и Украиной через призму своего противостояния с США. В понимании причин войны между Россией и Украиной позиция КНР почти совпадает с позицией РФ. Победа Украины будет восприниматься Китаем как победа США, а это Пекину не выгодно. Но Китаю не очень выгодна и полная победа России в ее нынешней войне с Украиной. Китай устраивает ослабление России и усиление ее зависимости от Китая. Поэтому Китай, с высокой вероятностью, будет стремиться к мирному урегулированию войны между Россией и Украиной на основе условной боевой ничьи между воюющими странами при определяющей роли Китая как арбитра и гаранта безопасности для обеих сторон (России и Украины). Вряд ли такая позиция в полной мере устроит нашу страну. Да и в США и в ЕС вряд ли согласятся именно на такую модель мирного урегулирования.

Однако возобновление политического диалога между США и Китаем это положительная новость для нас, и не очень хорошо для России. Россия как раз заинтересована в усилении противостоянии между США и Китаем, в их конфликте вокруг Тайваня. Тогда это частично отвлекло бы внимание США от Украины, и резко усилило сближение Китая с Россией.

Хотя бы относительная нормализация отношений между США и КНР соответствует украинским интересам.

Текст опубликовано с разрешения автора

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