Настроение не праздничное. Чего ожидают в РФ на параде в Москве 9 мая 8 мая, 21:30 NV Премиум

Не столько ожидают, что Путин скажет, а произойдет ли что-то на этом параде и вообще 9 мая

То, что Россия сделала из 9 мая… Они не просто деформировали этот день и праздник победы над фашизмом, а опозорили этот праздник, скажу даже на русском языке «загадили» его. Они его наполнили прямо противоположным смыслом и сделали из этой даты действительно «победобесие» — праздник великодержавного шовинизма. Это худшая ирония судьбы и надругательство над памятью тех, кто погиб во время Второй мировой войны. А дух фашизма, бес фашизма — сейчас в путинской России, дух Гитлера в самом Путине. Вот такая горькая судьба истории и надругательство над этой датой со стороны России.

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Относительно самого «празднования» и зарубежных гостей. Буквально даже на 12-ть часов сегодняшнего дня был только один гость — президент Кыргызстана. Даже Лукашенко якобы заболел. Возможно что-то чувствует. И вот стало известно, что приедут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Они не друзья Путина. И Казахстан, и Армения дистанцируются от России. Напомню — у обеих стран свои есть претензии к России, свои обиды на Россию, в частности у Казахстана, за шовинистические посягательства на север Казахстана. Пашинян обижен на Москву, что они не помогли решению проблемы Нагорного Карабаха. Видимо им обоим чем-то пригрозили или пообещали, то есть надавили явно, ну все сделали для того, чтобы они приехали. Иначе был бы позор и стыд — только один международный гость на трибуне вместе с Путиным.

Даже Лукашенко якобы заболел. Возможно что-то чувствует

Помним предыдущее 9 мая. Так было много ожидания — что же там такое скажет Путин, объявит ли он тотальную мобилизацию по России. Всего этого не произошло. Праздник победы без победы тогда был (потому что говорили, что он раньше планировал провести парад на Крещатике) — пафоса много, а содержания — ноль, кроме повторения определенных мантр антиукраинских, антизападных. Кстати, тогда он почти избегал упоминаний об Украине.

А сейчас — новая ситуация. Потому что не столько ожидают, что Путин скажет на этом параде «победобесия», а того, что-то произойдет на этом параде и вообще 9 мая. Впервые возможно не только в истории современной России, а вообще за много-много лет во время парада тревожные ожидания в Москве.

Вот на днях странная история с беспилотниками над Кремлем случилась, многих напугавшая. Тоже это стало унижением для Путина и России. А потом хлопки в разных местах не только оккупированных территорий, а уже и на территории самой России. Так что и война приходит в саму Россию. Думаю, что страх, неуверенность — вот главный лейтмотив нынешнего «празднования». Путину не то что не о чем отчитываться и что предъявить как свою победу, наоборот — ощущение поражения и страха — вот что сейчас ассоциируется с нынешним 9 мая.

Нет этого праздничного пафоса, который пытаются создать, а настроения, ощущения совсем другие. Опять же, буду ссылаться на российские почти официальные источники — они пишут, что сейчас главное настроение, в том числе и в окопах на Донбассе, ожидание украинского наступления, а не парада они ждут. Вот какое изменение произошло между прошлогодним девятым мая и нынешним, как поменялась ситуация, и я думаю, что настроение точно будет непраздничное — и не только у Путина, а и у всей его камарильи.

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