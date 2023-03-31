Очень показательна оговорка Лукашенко. Чего боится самопровозглашенный президент Беларуси 31 марта, 18:53 Эксклюзив NV

Выступление Лукашенко, его бред, свидетельствует о том, что он боится и, думаю, не зря

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в послании к белорусскому народу и национальному собранию часть речи посвятил Украине, предложил немедленно объявить перемирие, начать переговоры с РФ, вообще наговорил многое.

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Но я не вижу там чего-нибудь нового, разве что он говорит, мол, не будет править вечно и что его дети не будут президентами Беларуси. То есть, это попытка опровергнуть достаточно очевидный факт, что Лукашенко является диктатором, является нелегитимным президентом и существует риск превращения Беларуси в какую-то азиатскую монархию.

Но его выступление — это действительно стендап, это шоу Лукашенко, в котором есть оправдание, какие-то миротворческие призывы, но в то же время фактически признание личной причастности к кровавой преступной войне России против Украины. И это можно использовать для обвинений против Лукашенко как одного из соорганизаторов этой войны, когда дело дойдет до суда над организаторами этой войны.

Эти слова «Мне сигналы приходят, вот ты там под Путина лег. Никто ни под кого не ложился. Есть нам под кого ложиться» свидетельствуют о том, что это его лично раздражает. Он же хочет выглядеть состоятельным, самостоятельным, самодостаточным, и когда его называют просто уже марионеткой Путина, его это откровенно раздражает. Ну и кроме того, он все еще пытается, думаю, чисто инерционно (потому что шансов на это нет) показать, что он самостоятелен, что с ним нужно договариваться отдельно, можно договариваться отдельно, но в это сейчас мало кто верит. А вот оговорка «Есть нам под кого ложиться», думаю, очень показательна. Потому что есть другой хозяин, который Лукашенко нравится гораздо больше, чем Путин, это Китай.

Есть другой хозяин, который Лукашенко нравится гораздо больше, чем Путин

Но Китай далеко, а Путин близко, и он гораздо опаснее. И когда он говорит, что якобы НАТО угрожает и собирается вторгнуться в Беларусь, угрожает суверенитету Беларуси, хочет разрушить Беларусь, то на самом деле риски уничтожения Беларуси идут с Востока, со стороны Москвы. И уже даже план обнародован, подготовленный еще в 2017 году, что в Кремле уже тогда, задолго до начала нынешней полномасштабной войны против Украины, готовили планы аннексии Беларуси и уничтожение белорусской независимости, просто поэтапно.

А вот насчет того, под кого ложиться. Да, это личный выбор Лукашенко. Он пытается маневрировать — одну ночь с Путиным, другую ночь — с Китаем. Быть таким слугой двух хозяев Лукашенко очевидно нравится, он видит в этом шанс на то, чтобы удержать личную власть в Беларуси.

Размещение анонсированного Путиным ядерного оружия в Беларуси не усиливает власть Лукашенко. Ну, возможно, он думает — если российское тактическое ядерное оружие будет на территории Беларуси, тогда будет меньше рисков того (например, при прямом участии Беларуси в войне против Украины), что война перейдет на территорию Белоруссии, и это уже будет война против режима Лукашенко, не война против Беларуси. Сейчас белорусы воюют на стороне Украины, но тогда у них будет шанс воевать лично уже против Лукашенко. Возможно, он думает, что это усилит его власть в Беларуси, это будет дополнительная гарантия. Но я думаю, что это иллюзия. Никто не даст Лукашенко права управлять этим оружием,

Вот он опять-таки хочет играть в фигуру такого глобального якобы уровня и поэтому поднимает ставки (вообще, он очень часто хочет выглядеть более радикально, чем Путин), и поэтому Путин говорит о тактическом ядерном оружии, а Лукашенко уже говорит «Можем разместить и стратегическое ядерное оружие». Это будет нарушением, кстати, международных обязательств, которые Россия, хотя формально, но не готова нарушать, потому что здесь есть риск действительно ядерной войны. Ну Лукашенко играть на словах во что бы то ни стало не привыкать, он готов поднимать на словах ставки. Знаете, когда диктаторы пугают кого-то, это значит, что они сами боятся. Вот и выступление Лукашенко, и даже этот его бред, свидетельствует о том, что он боится и, думаю, не зря боится. Он своим таким животным чутьем, наверное, чувствует, что время его незаконного правления в Беларуси подходит к концу.

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