Приговор Гааги по делу МН-17. Каким должен быть следующий шаг? 18 ноября, 12:10

Нельзя терять время

Приговор российским убийцам по делу крушения рейса МН-17 — это акт справедливости, наказание (пусть пока и заочное) за преступление восьмилетней давности, но одновременно это и символический политико-правовой сигнал в будущее — о необходимости наказания всех военных преступников уже нынешней войны. Во всяком случае, создан необходимый прецедент. Однако нужно сделать и следующий решительный шаг — наказывать нужно не только исполнителей преступлений, а в первую очередь организаторов этих преступлений, отдающих приказы о преступной войне, о массированных обстрелах мирных городов. Считаю, что пора создавать публичный список тех, кому выдвигаются официальные обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны России против Украины. Наказание должно быть и для тех, кто пропагандировал эту преступную войну, сеял зерна ненависти и агрессии.

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Какова должна быть юридическая квалификация этих преступлений? Это уже вопрос к юристам. Надо начинать работу над этим делом уже сейчас. Между убийством пассажиров рейса МН-17 и приговором исполнителям этого преступления прошло более восьми лет. Даже международная правовая машина работает не быстро. Поэтому нельзя терять время.

Текст опубликован из разрешения автора

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