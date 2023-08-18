Путин затягивает войну. А что предлагают Украине в НАТО 18 августа, 09:03

Возможно ли членство Украины в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий

Высказывание глава канцелярии Генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может получить членство в Альянсе в обмен на уступку России части своей территории, вызвало довольно большой резонанс в Украине.

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В этой связи обращу внимание на несколько обстоятельств.

Во-первых, это не позиция НАТО, а частное мнение чиновника НАТО. В НАТО на данный момент нет консенсусного мнения о членстве нашей страны в Альянсе. И вопрос об условиях членства Украины в НАТО решается не Генсеком НАТО, и уж тем более не начальником его канцелярии, а согласованной позицией всех стран, входящих в Альянс. Но нам надо учитывать, что позиция Йенссена отражает колебания, шатания части представителей западных элит, которые устали от войны между Россией и Украиной и в условиях относительного военного равновесия на украинских фронтах не видят перспективы изменения такой военной ситуации, поэтому начинают склоняться к какому-то компромиссному варианту завершения этой войны.

Во-вторых, сценарий, предложенный Стианом Йенссеном, абсолютно нереалистичен, и по своей некомпетентности, не отвечает уровню должности, которую этот чиновник занимает. Господин Йенссен либо не знает, либо не понимает и официальной позиции Украины, и общественных настроений в Украине. Он исходит из некой компромиссной позиции, которая на его взгляд может способствовать завершению войны. При этом он не понимает, что такой компромисс абсолютно не приемлем для Украины. Скажу больше — он вряд ли приемлем и для Путина. Президент РФ начинал войну не для захвата части украинских территорий. Кремль еще в декабре 2021 года требовал от США и НАТО официального подтверждения, что Украина никогда не будет в НАТО. Видимо господин Йенссен об этом забыл. И эта позиция Путина не изменилась.

Также надо учитывать, что, судя по очень многим прямым и косвенным данным, Путин сейчас делает ставку не на переговоры, а на затягивание войны как минимум до президентских выборов в США. И в НАТО вместе с Украиной должны думать о том, какую совместную стратегию противопоставить этим планам Кремля. Мирные сигналы со стороны Запада в Кремле воспринимают как проявление слабости. В штаб-квартире НАТО и в Вашингтоне надо бы сейчас думать о жестких сигналах в адрес России относительно недопустимости обстрела регионов Украины, граничащих со странами НАТО. Иначе российские ракеты, которые сегодня летят по целям в Рени и Измаиле, завтра могут попасть на территорию Румынии.

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