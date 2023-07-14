Поведение Зеленского и беспокойство Кремля. Что на самом деле произошло в Вильнюсе 14 июля, 12:07 NV Премиум

Зеленский надеялся на более четкие позитивные сигналы для Украины и более жесткие — для России

Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс беспощадно раскритиковал партнеров, которые обсуждают перспективы членства Украины в НАТО без Украины. Насколько это такой был недипломатический шаг, но политически действенный — посмотрим. Я просто напомню, что Зеленский первый украинский Президент вообще за все годы независимости, который не боится критиковать наших партнеров. И это же не только сейчас. Я напомню. В 2021 году он многих удивил, когда раскритиковал и Байдена, и Меркель за их позицию по Северным потокам. Была критика за промедление с поставкой оружия Украине. И по системам Patriot, и по танкам, и по F-16. Что мы видим сейчас? Красные линии и по системам Patriot, и по танкам, и по F-16 преодолены. Поэтому во многих случаях критика в адрес наших партнеров срабатывает.

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Другое дело, что да, то, что было — очень эмоциональное заявление. Очень. Я думаю, что это отражение общественных настроений в Украине, настроений многих украинцев, которые все же ждали приглашения. Да, все понимают, и Офис президента прекрасно понимал, что прямого приглашения и тем более немедленного вступления в НАТО не могло быть. Во-первых, немедленного вступления вообще не бывает. Там есть определенные процедуры. И даже мы увидели на примере быстрого вступления Финляндии, а потом это проблемное вступление Швеции, что это может затянуться на год, а то и больше, даже быстрое вступление. Но настроения у нас были такие. Зеленский, как это часто бывает,