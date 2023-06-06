Что готовят кремлевские «красавчики» после подрыва Каховской ГЭС 6 июня, 15:17

О риске новых военных преступлений российских властей заявил Евгений Пригожин

Россия совершила не просто очередное преступление. По оценкам специалистов это — самая масштабная техногенная и экологическая катастрофа в мире после Чернобыля. Российские власти действуют по известному принципу — после нас хоть потоп. К сожалению, для жителей Запорожской и Херсонской областей это потоп в прямом смысле. Для жителей других районов Запорожской и Днепропетровской областей (Кривой Рог, Никополь и др.) возникает проблема с водообеспечением. Более долгосрочные негативные последствия для экономики, социальной сферы и экологической системы Юга Украины, возможно, и всего Причерноморья, нам еще предстоит увидеть и осмыслить.

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И все это было сделано Кремлем и российским Генштабом для того, чтобы нейтрализовать риски украинского наступления на Запорожском и Херсонском направлениях, риски форсирования Днепра, в том числе, в районе его поймы. Вчера, кстати, российские провоенные телеграмм-каналы сообщали, что, якобы, украинские войска создавали плацдарм на левобережье Днепра, в его пойме. Вот вам и объяснение, почему это сделали сегодняшней ночью.

Это показывает и страх российского руководства перед украинским наступлением, и готовность идти на новые чудовищные военные преступления.

Вот вам и объяснение, почему это сделали сегодняшней ночью

О риске новых военных преступлений российских властей заявил Евгений Пригожин. Этому уже и не удивляешься, поскольку глава ЧВК «Вагнер» играет роль уже не только брутального вояки, но и антиэлитного рупора простых россиян, и достаточно рационального политика, который не хочет «усугублять» дальнейшее развитие войны и ее последствий для россиян. Вот прямая речь Евгения Пригожина: «Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть». … «Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать — страшно, а по своей —кинем. Покажем, какие мы красавчики психически больные», — заявляет Пригожин. К этой информации надо относиться серьезно, потому что российские СМИ уже начали разгонять информацию, что якобы Украина готовит провокацию с использованием против РФ «грязной» ядерной бомбы. Это в российском и путинском стиле. Сами совершили преступление, техногенную катастрофу с Каховской ГЭС, а теперь, чтобы отвлечь внимание и обвинить Украину в более страшном преступлении, они готовят новое преступление, теперь уже и против российских граждан.

То, что кремлевские «красавчики» — психически больные, мы поняли еще в прошлом году. Теперь об этом говорит уже и Пригожин. Подрыв Каховской ГЭС это в очередной раз подтверждает. «Психически больных красавчиков» надо останавливать и принудительно «лечить». Иначе поздно будет.

Текст опубликован с разрешения автора

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