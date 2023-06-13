Фронт начал двигаться. Что увидим в ближайшие недели 13 июня, 16:03

Уже началось наступление Сил обороны Украины?

Эта тема обсуждается в социальных сетях, и в различных СМИ — от Запада до России, конечно и у нас. Официально со стороны Украины термины «наступление» и «контрнаступление» сначала не использовались, и лишь в последнее время в официальных заявлениях стали применять формулировку «наступательные действия». Понятно, почему такая терминологическая осторожность. Нынешние наступательные действия Сил обороны Украины существенно отличаются от того, что мы видели в прошлом году. Нет отхода российских войск под давлением Сил обороны Украины, как это было в конце марта — начале апреля прошлого года в Киевской области и на севере Украины, и в Херсоне в ноябре прошлого года. Нет быстрого и феерического наступления, как это было в сентябре прошлого года в Харьковской области. Но такого наступления сейчас и не может быть. Нет фактора внезапности, неожиданности.

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О предстоящем наступлении украинских войск все говорили еще с начала года. У россиян было много времени, чтобы подготовиться. Украинским войскам приходится преодолевать глубоко эшелонированную оборону противника, включая минные поля, танковые ловушки, артиллерию и противотанковое оружие. Сейчас происходит медленное, тягучее продавливание российской обороны. Если российская оборона не обрушится, то вот так и будут развиваться военные действия в ближайшие недели. К тому же, российские войска перебрасывают подкрепления на запорожское направление. И даже с их стороны могут быть попытки контрнаступательных действий. В свою очередь украинские войска будут искать слабые места в российской обороне, в том числе и на Донбассе.

Фронт начал двигаться. Инициатива сейчас на украинской стороне. Поэтому, на мой субъективный взгляд, самым точным термином, характеризующим то, что происходит сейчас на фронтах российско-украинской войны, является активизация боевых действий со стороны Сил обороны Украины.

Нет фактора внезапности, неожиданности

Конечно, активизировалась также информационная война. Еще неделю назад российские СМИ трубили о провале украинского наступления и пытались деморализовать украинских военных и общественное мнение в Украине. Но за последние дни ситуация начала заметно меняться. В сообщениях российских телеграмм-каналов и так называемых «военкоров» стала усиливаться тревожность относительно ситуации на фронтах в Украине. И наши официальные источники наконец начали давать больше информации о боях в Донецкой и Запорожской областях. Тем более, что в действиях украинских войск на этих направлениях есть уже первые победные достижения.

В информационном и политическом плане для нас сейчас главное — не бросаться в крайности. Не спешить с оценками о блестящих и быстрых победах, о взятии Крыма за несколько недель, но и не замалчивать ситуацию, если она развивается не совсем так, как нам хотелось бы. Особенно важно — избегать внутренних распрей и политических разборок, а также информационно-психологического давления на военных. Меньше эмоций, и больше моральной и психологической поддержки нашим воинам. Военные действия летом 2023 года будут развиваться не так, как это происходило в прошлом году. Поэтому всем нам выдержки и терпения.

Текст опубликован с разрешения автора

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