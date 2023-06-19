План спасения. В какой ситуации оказался Путин 19 июня, 19:06 NV Премиум

Почему Путин выбрал инерционный путь

Виступ Путіна на ПМЕФ-23 хтось з російських коментаторів дуже вдало назвав самогіпнозом. Є відомий такий вислів, давній у Росії, така метафора: «потемкинские деревни». От виступи Путіна про економіку, про успіхи у війні — це та сама «потемкинская деревня». Взагалі між виступами Путіна і цією метафорою можна ставити знак рівності, тому що це одне і те ж, це тотожні поняття.

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Тому що це намагання показати якусь паралельну реальність. Дуже знаково, що одночасно росіяни по різних каналах, зокрема через ці самі африканські країни, вони ж фактично просувають ідею зменшення, обмеження санкцій проти Росії. Якщо все так добре, все гаразд, навіщо тоді Росія добивається зняття санкцій проти себе? Значить, проблема реально є.

І щодо різних цих проектів, великі проекти в Росії завжди були, це така фішка. До того ж на цьому заробляли, на цьому розкрадали державні кошти, і те саме робиться зараз. Але всі вони російські шовіністи і путінські олігархи. І вони на цьому заробляють.

Щодо газопроводу Сила Сибіру, Китаю, то Китай, до речі, обмежив останнім часом споживання російського газу і намагається збалансувати. Він багато купує російського газу і нафти, але одночасно укладає контракти з іншими постачальниками, тому що не хоче залежати тільки від Росії. Росія, як вже зрозуміли в Європі, я думаю, що і в Китаї теж зрозуміють, — дуже ризикований бізнесовий партнер. Дуже багато чого може статися, і потім багато виникне проблем. Тому ця логіка, на мій погляд, сумнівна.

Росія внаслідок нинішньої війни увійшла в фазу напруженості

Росія внаслідок нинішньої війни увійшла в фазу напруженості,