Найбільше випробування для нашої країни 3 июня, 16:12 Цей матеріал також доступний українською

Украина выжила, героически останавливает российское нашествие, защищая весь цивилизованный мир. И это главный итог первых 100 дней войны

За 100 дней войны Украина выстояла против врага, превосходящего нас более чем в три раза по численности населения, в 3,5 раза — по численности армии, имеет значительно большие экономические и военные ресурсы. Вопреки прогнозам даже наших международных партнеров Украина выстояла и доказала, что может героически и эффективно себя защищать. Украинскую армию сейчас считают одной из сильнейших в мире, даже с устаревшим (преимущественно еще в советских времен) оружием. Но украинцы также доказали, что могут умело осваивать и применять и современное оружие. И это наш ресурс на будущее.

Видео дня

В глобальном плане полномасштабная война России против Украины восстановила риски Третьей мировой войны и даже применение Россией ядерного оружия. В этом смысле это самое тревожное время для всего мира после Карибского кризиса 1962 года.

В геополитическом измерении процессы, которые начались после 24 февраля, можно сравнивать с изменениями после падения Берлинской стены, но скорее как попытку Путина вернуть то прошлое, с которым мир простился после 1989−1991 годов. Тогда СССР начал быстро приближаться к своему краху, а сейчас Путин пытается воссоздать российскую империю и разрушает мировой порядок, который создавали после Второй мировой войны и модернизировали после распада СССР. Тогда холодная война завершалась, а сейчас она возобновилась. Однако Путин явно не рассчитал свои силы и ошибся в последствиях своих действий. Он хотел быстро захватить Украину и навязать Западу свои правила игры. Но он столкнулся с героическим сопротивлением украинского народа, разрушившего его планы, и с консолидированной реакцией демократического мира.

В поддержку Украины и против путинской агрессии была создана мощная международная коалиция, которая стала действовать гораздо более эффективно и последовательно, чем после агрессивных действий России в 2014 году (захвата Крыма и начала войны на Донбассе). Проблемы в этой коалиции также есть, как и колебания отдельных стран по поводу попыток «умиротворения» агрессора. Но масштабы и качество поддержки Украины за 100 дней войны значительно выросли, хотя еще и не достаточны для победы над агрессором. Против России применены наиболее мощные (и в количественном и в качественном измерении) санкции в современной истории. Сейчас они направлены не столько на то, чтобы умерить и остановить агрессора, а на то, чтобы максимально ослабить его экономический и военный потенциал. Противостояние с агрессивным путинским режимом еще не завершилось, но его последствия могут быть не менее сногсшибательными, чем последствия геополитических изменений 1989−1991 годов.

Путин явно не рассчитал свои силы и ошибся в последствиях своих действий

Одним из главных результатов этих 100 дней войны стало кардинальное изменение отношения к Украине. Страна, которую даже некоторые наши международные партнеры сочли failed state (неудавшимся государством), продемонстрировала всему миру свою состоятельность и героизм. Мир наконец-то увидел настоящую Украину и начал ее уважать. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из самых узнаваемых, влиятельных и популярных мировых лидеров. Открылось окно возможности и для европейской интеграции Украины. Сейчас рассматривается возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, о чем до 24 февраля 2022 даже не было и речи.

Во внутриполитическом измерении мы увидели огромную и невиданную ранее консолидацию украинского общества для сопротивления российской агрессии. Кардинально изменилось отношение к России и россиянам. И это явилось следствием того, что «русский мир» в этой войне открыл свое настоящее, звериное лицо. Более 90% украинцев испытывают сейчас негативное отношение к стране-агрессору. Такое настроение проявилось даже у тех украинцев, которые раньше выступали за хорошие отношения с Россией. Ничего подобного тоже не было раньше. Пророссийский политический лагерь в Украине разрушен и делегитимизирован. Пророссийские силы запрещены юридически и лишились морального права на проявление своих прежних позиций даже под новыми названиями.

Российское масштабное нападение на Украину стало самым большим испытанием для нашей страны за все время ее независимости. Речь идет о самом существовании не только независимого украинского государства, но и самой украинской нации. Для украинцев борьба против российского нашествия — это борьба за будущее самого украинского народа. Сейчас оккупировано 20% территории страны, разрушена огромная доля инфраструктуры и экономического потенциала Украины. Миллионы украинцев потеряли свои дома, работу, привычный образ жизни. Число вынужденных переселенцев в Украине превысило 8 млн человек. Количество людей, выехавших из Украины из-за вторжения России, — около 6 млн. Это стало самым большим кризисом с вынужденными переселенцами в Европе после окончания Второй мировой войны.

Но несмотря на все эти трагические проблемы Украина выжила и героически останавливает российское нашествие, защищает не только себя, но и весь цивилизованный мир. А это главный итог первых 100 дней войны.

Украинцы уже начинают постепенно возвращаться и в свою страну и в свои дома. Хотя война еще продолжается, но государство вместе со своими гражданами начинает восстанавливать разрушенные города, дороги, мосты. Руководство страны вместе с нашими международными партнерами уже разрабатывает планы послевоенного восстановления и возобновления Украины.

Эти 100 дней были очень разными. Шок от коварного и жестокого нападения и яростное сопротивление против агрессора во время первого месяца войны. Второй месяц войны — первые победы и одновременно ощущение трагедий Бучи, Мариуполя, других городов и находившихся под российской оккупацией городков. Третий месяц войны — героическая оборона против наступления россиян на Донбассе.

Нас еще ждут новые испытания, и не только на фронтах войны. Есть внешние и внутренние риски, связанные с затягиванием военных действий, эмоциональной усталостью от войны. Эти вызовы нам тоже нужно преодолеть. У нас нет другой альтернативы, чем победа в войне против России.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.