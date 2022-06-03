Владимир Фесенко

Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований «Пента»

Найбільше випробування для нашої країни

3 июня, 16:12
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Украина выжила, героически останавливает российское нашествие, защищая весь цивилизованный мир. И это главный итог первых 100 дней войны

За 100 дней войны Украина выстояла против врага, превосходящего нас более чем в три раза по численности населения, в 3,5 раза — по численности армии, имеет значительно большие экономические и военные ресурсы. Вопреки прогнозам даже наших международных партнеров Украина выстояла и доказала, что может героически и эффективно себя защищать. Украинскую армию сейчас считают одной из сильнейших в мире, даже с устаревшим (преимущественно еще в советских времен) оружием. Но украинцы также доказали, что могут умело осваивать и применять и современное оружие. И это наш ресурс на будущее.

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В глобальном плане полномасштабная война России против Украины восстановила риски Третьей мировой войны и даже применение Россией ядерного оружия. В этом смысле это самое тревожное время для всего мира после Карибского кризиса 1962 года.

В геополитическом измерении процессы, которые начались после 24 февраля, можно сравнивать с изменениями после падения Берлинской стены, но скорее как попытку Путина вернуть то прошлое, с которым мир простился после 1989−1991 годов. Тогда СССР начал быстро приближаться к своему краху, а сейчас Путин пытается воссоздать российскую империю и разрушает мировой порядок, который создавали после Второй мировой войны и модернизировали после распада СССР. Тогда холодная война завершалась, а сейчас она возобновилась. Однако Путин явно не рассчитал свои силы и ошибся в последствиях своих действий. Он хотел быстро захватить Украину и навязать Западу свои правила игры. Но он столкнулся с героическим сопротивлением украинского народа, разрушившего его планы, и с консолидированной реакцией демократического мира.

В поддержку Украины и против путинской агрессии была создана мощная международная коалиция, которая стала действовать гораздо более эффективно и последовательно, чем после агрессивных действий России в 2014 году (захвата Крыма и начала войны на Донбассе). Проблемы в этой коалиции также есть, как и колебания отдельных стран по поводу попыток «умиротворения» агрессора. Но масштабы и качество поддержки Украины за 100 дней войны значительно выросли, хотя еще и не достаточны для победы над агрессором. Против России применены наиболее мощные (и в количественном и в качественном измерении) санкции в современной истории. Сейчас они направлены не столько на то, чтобы умерить и остановить агрессора, а на то, чтобы максимально ослабить его экономический и военный потенциал. Противостояние с агрессивным путинским режимом еще не завершилось, но его последствия могут быть не менее сногсшибательными, чем последствия геополитических изменений 1989−1991 годов.

Путин явно не рассчитал свои силы и ошибся в последствиях своих действий

Одним из главных результатов этих 100 дней войны стало кардинальное изменение отношения к Украине. Страна, которую даже некоторые наши международные партнеры сочли failed state (неудавшимся государством), продемонстрировала всему миру свою состоятельность и героизм. Мир наконец-то увидел настоящую Украину и начал ее уважать. Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из самых узнаваемых, влиятельных и популярных мировых лидеров. Открылось окно возможности и для европейской интеграции Украины. Сейчас рассматривается возможность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, о чем до 24 февраля 2022 даже не было и речи.

Во внутриполитическом измерении мы увидели огромную и невиданную ранее консолидацию украинского общества для сопротивления российской агрессии. Кардинально изменилось отношение к России и россиянам. И это явилось следствием того, что «русский мир» в этой войне открыл свое настоящее, звериное лицо. Более 90% украинцев испытывают сейчас негативное отношение к стране-агрессору. Такое настроение проявилось даже у тех украинцев, которые раньше выступали за хорошие отношения с Россией. Ничего подобного тоже не было раньше. Пророссийский политический лагерь в Украине разрушен и делегитимизирован. Пророссийские силы запрещены юридически и лишились морального права на проявление своих прежних позиций даже под новыми названиями.

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Российское масштабное нападение на Украину стало самым большим испытанием для нашей страны за все время ее независимости. Речь идет о самом существовании не только независимого украинского государства, но и самой украинской нации. Для украинцев борьба против российского нашествия — это борьба за будущее самого украинского народа. Сейчас оккупировано 20% территории страны, разрушена огромная доля инфраструктуры и экономического потенциала Украины. Миллионы украинцев потеряли свои дома, работу, привычный образ жизни. Число вынужденных переселенцев в Украине превысило 8 млн человек. Количество людей, выехавших из Украины из-за вторжения России, — около 6 млн. Это стало самым большим кризисом с вынужденными переселенцами в Европе после окончания Второй мировой войны.

Но несмотря на все эти трагические проблемы Украина выжила и героически останавливает российское нашествие, защищает не только себя, но и весь цивилизованный мир. А это главный итог первых 100 дней войны.

Украинцы уже начинают постепенно возвращаться и в свою страну и в свои дома. Хотя война еще продолжается, но государство вместе со своими гражданами начинает восстанавливать разрушенные города, дороги, мосты. Руководство страны вместе с нашими международными партнерами уже разрабатывает планы послевоенного восстановления и возобновления Украины.

Эти 100 дней были очень разными. Шок от коварного и жестокого нападения и яростное сопротивление против агрессора во время первого месяца войны. Второй месяц войны — первые победы и одновременно ощущение трагедий Бучи, Мариуполя, других городов и находившихся под российской оккупацией городков. Третий месяц войны — героическая оборона против наступления россиян на Донбассе.

Нас еще ждут новые испытания, и не только на фронтах войны. Есть внешние и внутренние риски, связанные с затягиванием военных действий, эмоциональной усталостью от войны. Эти вызовы нам тоже нужно преодолеть. У нас нет другой альтернативы, чем победа в войне против России.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Владимир Фесенко Война в Украине

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