Главные геймченджеры технологической войны 23 июня, 14:47

Сейчас в Украине — сетецентрическая война. Ее особенность в том, что усиление боеспособности вооруженных сил происходит без увеличения их численности

Лише за рахунок створення єдиної інформаційної мережі, яка об'єднує всіх учасників бойових дій у режимі реального часу.

На мою думку, важливими в цій війни є три компоненти: зв’язок, системи ситуаційної обізнаності та БПЛА.

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Супутниковий зв’язок — наша велика перевага. Ми активно розвиваємося в цьому напрямі — в Україні вже працюють 42 тисячі Старлінків. У нас є постійне постачання терміналів і достатня кількість, щоб виконувати певні завдання. Паралельно працюємо над пошуком інших систем та інтеграцій, які допоможуть здійснювати різні місії й операції.

Другий компонент мережецентричної війни — системи ситуаційної обізнаності. Одна з них — платформа Delta, створена за стандартами НАТО. Це — ціла екосистема сервісів для військових: цифрова мапа, відеостримінг, месенджер та застосунок для роботи з мапою офлайн. Умовно це як Google, але для військових. Платформа збирає інформацію з різних сенсорів і джерел: верифікація та синхронізація даних від розвідки, чатботів, як-от єВорог, супутників, камер спостереження, дронів. У режимі реального часу можна бачити, як пересувається ворог і де розміщуються наші сили. Це дає розуміння поля бою і дозволяє швидше уражати противника, ухвалюючи якісніші управлінські рішення.

Саме тому зараз БПЛА — це масовий продукт на фронті

Третій напрям мережецентричної війни — БПЛА. Розвідувальні дрони — найбільш популярний та ефективний спосіб для отримання інформації, яка потім наноситься на систему ситуаційної обізнаності. А ударні коптери і камікадзе потім уражають ворожі позиції та знищують особовий склад. Усе просто: є дрон — є інформація про пересування росіян. Є дрон — є можливості влучити в ціль.

Саме тому зараз БПЛА — це масовий продукт на фронті. Ми робимо все для того, щоб збільшити кількість дронів у сотні разів. Наразі ми прибрали майже всі блокери для українських виробників БПЛА: прийняли fast track для дронів, спростили процедуру допуску до експлуатації зразків БПЛА, створили спеціальні зони для навчання пілотів та випробування нових БПЛА, усунули бюрократію тощо. Разом з Міноборони і ЗСУ ми налагодили системи логістики і бачимо, як зростає постачання безпілотних систем.

Паралельно навчаємо військових працювати з дронами. У межах Армії дронів навчання пройшли вже 10 тисяч професійних операторів БПЛА. Минулого тижня стартував другий етап навчання для ще 10 тисяч пілотів. Його унікальність у тому, що військові вчитимуться керувати не лише розвідувальними БПЛА, а й FPV-дронами та літаками-бомберами.

Зараз ми бачимо, як відбувається трансформація в ЗСУ завдяки потужній інтеграції цих 3 компонентів. Тобто коли є БПЛА, супутниковий зв’язок та системи ситуаційної обізнаності, можна чітко розуміти, що відбувається на полі бою, і захищати людей. А це наша головна цінність.

Ми набули унікального досвіду, який можемо масштабувати й експортувати в інші країни. Змінилася війна, наша адаптація до технологій, відкритість, взаємодія із західними партнерами. Це наша перевага, яку потрібно розвивати.

У нас є амбітна ціль — навчити якомога більше людей якісно використовувати та впроваджувати ці технології. Впевнений, що це під силу нашим військовим, які вже роблять неймовірні речі на фронті.

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