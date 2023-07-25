Возможна ли смена правительства? Кто будет следующим премьером? 25 июля, 20:35

Вновь пошла волна слухов, и даже публикаций о возможности смены правительства. Впервые вопрос на эту тему я услышал от американских дипломатов почти две недели назад

А у американцев источники достаточно серьезные. Само появление слухов о вероятной смене правительства (то есть премьер-министра и части министров) можно объяснить двумя причинами: работой премьера и некоторых чиновников не совсем довольны в Офисе президента; смену руководства правительства лоббируют наши партнеры, в первую очередь США, которые разочарованы презентацией правительства на конференции по вопросам восстановления Украины в Лондоне и не очень эффективными действиями Кабмина по макроэкономической стабилизации в Украине.

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Но отмечу, что слухи о возможности смены правительства у нас появляются регулярно, а относительно Кабинета Шмыгаля, то каждое лето и зиму, с момента его назначения. В этом смысле Денис Шмыгаль мне напоминает Владимира Гройсмана. Обоим пророчили скорую отставку (и прогнозировали это постоянно, каждый год работы их правительств). Но оба достаточно долго продержались на посту премьера. Гройсман на посту руководителя правительства продержался три года и четыре с половиной месяца. Шмыгаль, кстати, уже опередил Гройсмана по продолжительности пребывания в статусе премьера на несколько дней, и вышел на почетное второе место в этом измерении за время независимости Украины. Сейчас он уступает лишь Николаю Азарову, который возглавлял Кабмин почти четыре года (три года и десять с половиной месяцев).

Вероятна ли отставка (увольнение) Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра ?

Формального повода для этого якобы нет. Но, когда снимали с должности его предшественника, тоже формального повода для отставки не было. Как удобный и послушный исполнитель Шмыгаль вполне устраивает ОП. Однако ему явно не хватает инициативности и эффективности. Поэтому, как и раньше, вероятность замены премьер-министра остается на уровне 50/50. И такой баланс ранее работал в пользу Дениса Шмыгаля.





Слухи о возможности смены правительства у нас появляются регулярно

Если руководителя правительства все же будут менять, кто может стать новым премьер-министром?

Называют разные фамилии: вице-премьеров Александра Кубракова и Михаила Федорова, главу НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова, заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурму, посла Украины в США и экс-министра финансов Оксану Маркарову.

Кроме Оксаны Маркаровой четыре других фамилии и ранее назывались в статусе потенциальных кандидатов на должность премьер-министра.

Кратко оценим их шансы.

Начнем с Оксаны Маркаровой, как новичка в этом шорт-листе. Она имеет опыт работы министром финансов в правительствах Гройсмана и Гончарука, с 19 апреля 2021 года работает послом Украины в США. Ее работу и министром финансов Украины и послом Украины в США оценивают положительно. Показательно, что она была одним из всего двух чиновников, которые остались в составе Кабмина после смены правительства в конце августа 2019 г. Не менее знаковым было и ее назначение послом Украины в США, хотя сначала это многих удивило.

В команде Зеленского к ней явно относятся с уважением. Но, по слухам, ее кандидатуру на должность премьер-министра Украины сейчас лоббируют американцы. Вообще в Вашингтоне на этой должности хотели бы видеть Андрея Коболева, бывшего главу НАК «Нафтогаз Украина». Однако этот сценарий невозможен, и в США это понимают, поэтому продвигают кандидатуру Маркаровой. Однако лоббирование американцами кандидатуры Маркаровой скорее сработает против нее. Офис Президента Украины хочет сохранить контроль над Кабмином, а не передавать его Вашингтону. Кроме того, у Маркаровой остаются (через ее мужа) бизнес-связи, что также будет работать против ее кандидатуры.

Ростислав Шурма имеет репутацию удачного антикризисного менеджера. Однако некоторые источники из офиса Президента Украины говорят, что сейчас в президентском штабе отношение к Шурме уже не является таким восторженно положительным, как раньше. Говорят, что и сам он не особо рвется на работу в Правительство. Кроме того, после конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в Лондоне в июне текущего года, возникло много критики и даже саркастической иронии относительно стратегического плана развития украинской энергетики, который был подготовлен под руководством Шурмы. Наконец, в случае выдвижения кандидатуры Шурмы (что пока представляется маловероятным) против него будет работать его бизнесовое и политическое прошлое (отец из СДПУ (о), работа в бизнесе Ахметова, участие в политических проектах Ахметова).

Алексей Чернышов также имеет репутацию эффективного менеджера. Но больших достижений в правительственном секторе у него нет. Сейчас он увяз в проблемах НАК «Нафтогаз Украины« (низкие темпы приобретения и закачки газа на новый отопительный сезон; нехватка средств на приобретение газа, в том числе и вследствие отсутствия восстановления корпоративной реформы в компании). Пока он не продемонстрирует успехи в решении этих проблем, никакое повышение ему не светит.

Михаил Федоров — самый молодой и самый перспективный чиновник. Реформа цифровизации, приложение «Дія» — главное его достижение. И он один из любимчиков Президента Зеленского. Он склонен к публичной активности, пусть и ограниченной. В этом контексте я его вижу как потенциального лидера будущего избирательного списка обновленной партии Зеленского. Как это ни парадоксально, но публичность и потенциальная самостоятельность Федорова могут сработать против него в процессе выбора кандидатуры будущего премьера. Еще одна проблема связана с тем, что главная задача послевоенного развития Украины — инфраструктурное и экономическое восстановление страны. Это не то, на чем специализируется Федоров.

Но инфраструктурное и экономическое восстановление страны это специализация другого вице-премьера — Александра Кубракова. Собственно он этим занимается уже сейчас. И он также является одним из любимчиков Президента Зеленского. Различные источники сообщают о прошлых и уже нынешних достижениях А.Кубракова: обновление и развитие 40% основной сети дорог Украины — 14 тыс. км автомобильных дорог. Более 350 восстановленных искусственных сооружений и 600 отстроенных мостов. Эффективная работа инфраструктуры Украины обеспечивает оборонные потребности Украины и сохранение активной коммуникации внутри страны и с внешним миром. Напомню также, что именно он работал над подписанием Зернового соглашения, которое сейчас разрушает Путин (именно потому, что оно оказалось очень эффективным для Украины).

Информированные источники сообщают, что Кубраков еще в феврале (на Мюнхенской конференции по безопасности) в общении с нашими международными партнерами поднимал вопрос о поставках Украине кассетных боеприпасов. Главный политический недостаток Александра Кубракова — его непубличность. Но, как это ни парадоксально, именно это может стать его преимуществом с точки зрения Офиса Президента. Непубличный, но эффективно работающий — почти идеальный вариант, в том числе и с точки зрения актуальных политико-экономических задач для страны, и по сравнению с нынешним Премьером. Это технократическая модель управления.

На сегодня я вижу фаворитами в потенциальной премьерской гонке Федорова и Кубракова. Если не сейчас, то в перспективе — после завершения войны, и после президентских и парламентских выборов. На сегодня они уже являются дублерами действующего премьера, и самостоятельными центрами влияния в нынешнем правительстве.

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