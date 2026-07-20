«Милтех-царь». Сработает ли идея о новом особом статусе для Федорова

Экс-министру обороны Украины якобы предлагают неофициальный, но весьма влиятельный статус «miltech czar» (буквально — «царь военных технологий»). Это роль главного координатора, отвечающего за развитие военных инноваций, масштабирование производства БПЛА и роботизированных систем, а также за прямое взаимодействие между украинским оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и международными донорами.

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Эта модель заимствована у США, где «царями» называют высокопоставленных правительственных уполномоченных, призванных централизовать управление критически важными сферами. На таком статусе для Федорова якобы настаивают западные союзники, стремясь сохранить его наработки в области ведения цифровой и асимметричной войны.

В Украине не любят «царей»

Пока не совсем понятно, действительно ли президент Зеленский рассматривает такую идею. В субботу, 18 июля, Михаил Федоров намекнул, что возможны определенные договоренности между ним и президентом. Он написал в своем обращении: «Диалог есть. Верю, что все получится».

Но сработает ли идея о статусе «miltech-царя»? Полуофициальные статусы в украинской системе государственного управления, как правило, не слишком эффективны и не всегда обеспечивают реальное управленческое влияние. «Царь» в США — не говоря уже о России — это совсем не то, что в Украине. В Украине «царей» не любят. Этот термин и этот статус явно будут восприниматься в Украине иначе, чем в США. Необычный и нестандартный статус «царя"-координатора вряд ли даст необходимый эффект.

Возможно, это и удовлетворит самого Федорова, но вряд ли вызовет полное удовлетворение у протестующих. Эффект от этого решения будет частичным, ограниченным и неоднозначным. Для Зеленского и Федорова это может стать промежуточным компромиссом, однако прежних партнерских отношений между ними уже не будет. А вот часть протестующих явно будет разочарована. Многие уже видят в Федорове нового лидера новой оппозиции. Другое дело, что сам он, похоже, пока не видит себя в такой роли. Но я уверен, что у этой истории еще будет продолжение.

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Текст опубликован с разрешения автора