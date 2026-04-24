Русский фашизм: Мусолини только и мечтал такое создать

Еще кое-что о фашизме — и о российском фашизме, в частности

Амбицией итальянского фашизма и его идеологов было стремление растворить общество в государстве. Модерное общество казалось им слишком плюралистичным, хаотичным, свободолюбивым; модерность вырывала людей из их традиционных ролей, «разрушала» устоявшуюся общественную топографию, — и эту топографию фашисты пытались вернуть. Общество должно было раствориться в государстве, а индивиды должны были исчезнуть: они должны были стать клетками в большом организме государства.

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Так вот: в России давно было так. Главные российские «реформаторы» и «модернизаторы», от Петра и Екатерины, как раз и превращали сложную средневековую ткань общества в иерархизированную структуру государственной бюрократии и армии, где функция каждого — от крестьянина до дворянина — заключалась в том, чтобы повиноваться и прислуживать.

Это была иерархия «служилых людей», которые не могут и не имеют права быть автономными и свободными, а являются лишь винтиками в системе. Общество было уничтожено с самого начала, оно было растворено в государственной бюрократии и армии: никакой свободы здесь быть не могло, потому что все растворялось в «службе».

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Парадокс в том, что модернизация в России регулярно означала не либерализацию, а тоталитаризацию. Каждая эпоха модернизации — просвещение XVIII века, народничество ХІХ века, социальные революции ХХ века — были в России движениями не освобождения, а еще большего заточения.

Поэтому общая «западная» логика борьбы между прогрессизмом и реакцией, движением вперед и движением назад, в России никогда не работала: движение вперед здесь постоянно было движением к еще большей тюрьме.

Муссолини только мечтал о том, что российская империя создала несколько веков до него.

Поэтому «рашизм» — имеет значительно более глубокие корни, чем «фашизм».

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Текст опубликован с разрешения автора