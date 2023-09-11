Три кита украинской книги. Что любят читать украинцы 11 сентября, 17:21

Локация KyivBookFest позволила лучше рассмотреть и изучить предложения книголюбам от книгоделов

Под вечер 7 сентября мы заказывали грузовое такси. Прибывший таксист не поинтересовался, уверенно сказал, что в наших коробках — книги. Это был не первый подобный заказ в тот вечер: не все киевские книжники имеют собственный грузовой транспорт, чтобы везти товар на локацию нового книжного фестиваля. KyivBookFest длился три дня, стал не только очередным подобным фестивалем, но и своеобразным ответом разгневанных издателей нынешнему Книжному Арсеналу. Кто не знает: организаторы отказались от привлечения издателей, пригласив взамен четыре локальных киевских книжных магазина.

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Но сейчас не о том, кто с кем поссорился и кому удалось лучше. Речь о другом — локация KyivBookFest позволила лучше рассмотреть и изучить предложения книголюбам от книгоделов. И окончательно убедиться в правоте своих выводов: издательское дело в сегодняшней Украине имеет устойчивую тенденцию. Речь идет не об уменьшении тиражей и подорожании книг, что является результатом сначала ковида, потом — масштабного российского вторжения. Это общая беда для всех отраслей. Речь о феминизации, фантастике и футурологии. На таких изданиях держится сейчас актуальный книжный рынок.

Начнем с первого. Женщины уже давненько потеснили мужчин на писательской ниве. Это не хорошо и не плохо. Это — факт, который можно принимать или не принимать. Однако фактом он останется: среди книжных новинок как крупных, так и небольших издательств написанное женщинами преобладает. Речь как об оригиналах, так и о переводах. Мужской род среди современных переведенных авторов представлен очень мало. Если они есть — то это проверенная и переизданная классика вроде Хемингуэя, Маркеса, Борхеса, Оруэлла или Конан Дойла с Дюма. Не будет ошибкой утверждать: как украинская, так и мировая литература, художественная и не художественная, в Украине сейчас звучит преимущественно женскими голосами.

Почему украинцы такие большие фанаты фантастики и фэнтези?

Не знаю, как в Европе, Америке. Австралии или азиатских странах. Возможно, там присутствует гендерный баланс, хотя я не уверен в необходимости придерживаться его именно в подобной области. Возможно, на издательскую политику влияет выбор каждого конкретного издательства, и здесь следует заметить — в Украине большую их часть сегодня успешно возглавляют женщины. А может быть и так, что феминизация писательской, как в целом культурной среды — действительно ни от чего не зависящая примета нашего времени, первой четверти третьего тысячелетия. И ее не надо специально объяснять.

Переходим к фантастике и добавим к ней фэнтези: смежный, хотя и отдельный сегмент со своими правилами и законами. Здесь украинские авторы безоговорочные лидеры аж с 1998 года, когда наших фантастов официально признали лучшими в Европе — по версии европейского общества научной фантастики. Фантастику и фэнтези пишет в Украине каждый третий, если вообще не каждый второй автор. А среди переводных новинок немало фэнтези и фантастики для взрослых и детей. Комиксы вообще не предлагают других сюжетов.

Ярким примером того, что именно фантастика является любимым жанром украинцев, является беспрецедентный успех нового романа Макса Кидрука Колония. Новые темные века — он стал первой ласточкой основанного автором издательства и во время войны за короткое время разошелся более чем двадцатитысячным тиражом. Поклонников жанра не отпугнули солидный объем, соответствующая объему цена и неформатное издание, которое не влезет в сумку, чтобы читать в дороге.

Почему украинцы такие большие фанаты фантастики и фэнтези и почему этим жанрам у нас не так много альтернативы? Одно из объяснений — люди у нас любят параллельные миры, события, которые не имеют рационального объяснения. И Вселенные, которые каждый творит собственноручно и которые сам может моделировать.

Наконец — футурология. Книги этого жанра созвучны фантастике, но все же занимают отдельный сегмент. Появилось больше таких книг от украинских авторов. Своих героев они поселяют в будущее, которое независимо от степени удаленности всегда мрачное, тоталитарное, авторитарное, очень напоминает мир орвелловского 1984. Есть соблазн объяснить подобную тенденцию войной, которая длится в Украине десятый год и, соответственно, делает будущее в воображении наших авторов именно таким, неопределенным и не слишком радостным. Однако футурологические романы, образцы альтернативной истории и вообще невеселые размышления о будущем заметны и среди переведенных книг.

Причем не только с английского. Они уже медленно заходят на территорию мотивационной литературы, которая еще до ковида и масштабной войны вытесняла традиционную художку из читательских предпочтений. Рассказ служанки, написанный канадкой Маргарет Этвуд без малого сорок лет назад и только сейчас переведенный в Украине, становится популярнее книг о том, как достичь успеха в чем-то одном или вообще по жизни. Прогнозы об угрозе тотального бесплодия в будущем занимают сейчас больше, чем советы маркетологов по правильному построению коммуникативных стратегий.

Поэтому делаю вывод: книжный мир отражает взгляд на мир реальный не только в Украине, но и везде, где книги пишут, издают и продают. Читающие люди все чаще или отходят от реальной жизни, или размышляют о будущем и видят его не слишком радужным. Добавлю еще следующее. Нынешний этап войны России с нами все увереннее описывается в разных книгах, в том числе — иностранцами. Однако часть украинцев честно говорит о своей неготовности к такому чтению. И охотно платит за фантастику.

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