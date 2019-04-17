Фантастические сотрудники и где их искать Сегодня, 21:05 473 Цей матеріал також доступний українською

8 принципов, как нанимать, развивать и отпускать людей

Любой проект может быть успешным, если есть вменяемый руководитель и команда, готовая поддерживать его идеи и превращать их в жизнь. Сегодня я управляю несколькими проектами в разных сферах. Среди публичных: первый украинский инновационный парк UNIT.City и корпоративный стартап акселератор Radar Tech. Я также вхожу в наблюдательный совет сети кинотеатров Multiplex и помогаю развивать несколько пока непубличных проектов.

С высоты более 20-летнего рабочего опыта, большая часть из которого – именно управленческий, мне достаточно легко выявить основные правила и тенденции, как нанимать, мотивировать, растить и даже отпускать сотрудников. Это те принципы, которые помогают формировать и привлекать команды для самых разных проектов: от IT-аутсорсинга до медиабизнеса, от государственного учреждения до инновационного парка.

1. Деньги удерживают только в течение первых двух месяцев

У меня было много разных сотрудников, но, как ни странно, это правило одинаково работает практически для всех. Даже за самые космические бюджеты вы не сможете долго заниматься тем, что не интересно и не мотивирует. За два месяца ты можешь вздохнуть, расправить плечи, обновить гардероб, купить машину, съездить в красивый отпуск. Потом задашь себе вопрос: «Хорошо, а дальше что?». А дальше – минимум 80% рутинных задач, в каком бизнесе вы бы не работали. Если остальные 20% и сами смыслы проекта вас не драйвят и не мотивируют – зачем тогда все?

Да, зарплата должна быть рыночная, но это не самое главное.

2. Атланты с расправленными плечами

Ответственность мотивирует и развивает. Нагружайте своих сотрудников, делегируйте больше задач, делегируйте практически все. Берите на себя только то, что действительно не можете никому поручить. Мой график предполагает множество встреч и немало перемещений как по стране, так и по миру. Но я точно знаю, что вся команда в нескольких моих проектах в целом могут работать без меня и моего включения, автономно.

3. Компания отлично работает и когда средний возраст сотрудников в компании – 55+

Есть такой стереотип. По каким-то причинам никто не любит брать на работу сотрудников старше 50. Когда я стал генеральным директором на ВДНГ, мне тоже изначально советовали убрать всю предыдущую команду выставочного комплекса, мол, у них в голове «совок», они не готовы меняться сами и менять предприятие, они не поймут изменений и не поддержат. Говорили, лучше набрать команду молодых улыбчивых хипстеров, чем «ломать» старые кадры.

Оказалось чушью.

Сотрудник, 20 лет проработавший на ВДНГ, действительно может искренне любить это место и свою работу, любить оранжереи и теплицы. Работать хорошо. Быть благодарным за нормальный менеджмент.

Деньги удерживают только в течение первых двух месяцев

Относиться просто нужно по-человечески. И, понимаете, их воспитывали и говорили «делать работу плохо – стыдно». Это кардинально отличается от сегодняшнего «забей на все, ты можешь зарабатывать лежа на Бали, попивая манго-смузи».

4. Если вы думаете, что развивать бизнес могут только хипстеры, вы заблуждаетесь.

Мой личный помощник – бабушка 46 лет. Я говорю «бабушка» только потому, что так и есть. Она уже вырастила детей, воспитывает внучку и наслаждается будущим 20-летним опытом работы с инновационными проектами. Так вот. Когда у тебя в команде за одним столом сидит зрелый человек, который понимает тебя на уровне взгляда, и другой, помладше, которому на все наплевать, он хочет больше свободы, творчества, ноет про отсутствие запала и мотивации – это, как говорится, «две большие разницы».

5. Но миллениалов тоже можно приручить

Я не говорю, что это поколение плохое. Оно другое. Они не якорят себя ничем: деньги не важны, квартира и машина не нужны, семья «когда-нибудь потом». И такой подход к жизни часто переносится и на деловые отношения. С другой стороны, это поколение больше, чем остальные, обращает внимание на правильные смыслы и правильную энергетику. Большие красивые проекты, которые несут impact – то, где миллениалам будет комфортно с вами, а вам – с ними. Работайте над интересностью своих проектов и личной энергичностью, и миллениалы будут с вами.

6. Если любишь – отпусти

Давайте своим сотрудникам достаточно возможностей для развития и свободы. В том числе и для того, чтобы в какой-то момент их могли перекупить на рынке для еще больших проектов с еще большими бюджетами. Будьте трамплином и умейте отпускать. Звучит как правило семейного психолога, но если человек собирается от вас уйти, он это сделает в любом случае. Но бывшими сотрудниками, если удачно развили и дали правильный импульс, со временем приятно гордиться.



7. Понедельник начинается в субботу

Мне нравится концепция Джека Ма «996» – работать с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Примерно так у меня и выходит, иногда чуть меньше, иногда чуть больше. И вот что интересно – так негласно работает и моя основная команда. Их никто не заставляет, не требует, не ставит временных рамок, кроме одного условия: задачи должны быть выполнены в срок, в какое время суток – не важно. Но люди настолько горят общей идеей, что мы встречаемся и по выходным, и вечером, и во время государственных праздников, если этого требуют проекты и сроки.

Тут все просто: если ты хочешь делать вещи, отличные от того, что делают все, веди себя не так, как все. Хочешь быть лучше – работай лучше. Такой подход подойдет не всем, но, пожалуй, всем и не нужно.

8. Фантастические сотрудники и места их обитания

Где искать фантастических сотрудников? Особенно руководителей? Используйте личные знакомства и рекомендации. Ищите тех людей, которые нравятся вам на личностном уровне. Я называю этот эффект «Дзыыынь!», особой магией. Случилась химия – все получится. Главный принцип – адекватность, ведь негатив в человеке очень быстро проявляется. Легче взять вменяемого человека с базовым набором профессиональных навыков и вырастить, чем взять суперспециалиста, с которым не сходитесь по характеру и стилю работы.

Тесты на профпригодность не работают. Так как проверить сотрудника? Достаточно загрузить человека ответственностью, свободой и отсутствием микроменеджмента, все вскроется. Доверяйте сотрудникам и сразу все увидите, кто есть кто.

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