Фактор человека на войне и НРК. В чем ошибка

Интуитивная привлекательность техноцентризма очевидна — в воображении многих это может снимать с повестки дня вопросы комплектования, обучения и управления

НРК (наземные роботизированные комплексы) в руках Сил обороны Украины стали частью текущего украинского цикла адаптации и ответом на то, что РФ в 2024−25 нацелилась на уничтожение логистики и медицинские эвакуации. Тогда они осуществлялись бронированными машинами и личным составом.

Реклама

И то, каких масштабов набирает применение НРК для выполнения соответствующих задач, не может не радовать.

Но у техноцентризма есть один риск — ошибочное предположение, что человеческий фактор на войне уже не является определяющим. Человеческий фактор на войне был, есть и будет определяющим.

Потому что именно человек планирует и проводит соответствующие миссии с использованием различных роботизированных платформ, а еще человек ремонтирует и совершенствует.

Интуитивная привлекательность техноцентризма очевидна — в воображении многих это может снимать с повестки дня вопрос комплектования, обучения и управления. Но это очень большая ошибка — считать именно так.

Потому что фактор человека на войне остается определяющим, хотя сам характер войны действительно переживает изменения по масштабу и глубине подобные революции в военном деле 1920-х и 1930-х из-за такого развития роботизированных платформ различных типов.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора

Проекты Фонда Повернись живим