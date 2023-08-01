Об Аргентине, Украине и самолетах F-16 1 августа, 17:32

Как мы знаем, сейчас в аргентинском правительстве и обществе рассматривается возможность приобретения подержанных F-16 у Дании. Что с этим не так

Текст написан в соавторстве с исполнительным директором Фонда Демократические инициативы Петром Бурковским

В июле, во время саммита НАТО, Украине пообещали предоставить несколько десятков американских подержанных истребителей F-16 для защиты неба от российских авиаударов. Эти самолеты могут поступить из Нидерландов, Дании или Норвегии, потому что их будут менять на дорогие современные самолеты пятого поколения F-35.

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Как мы знаем, сейчас в аргентинском правительстве и обществе рассматривается возможность приобретения тех же подержанных F-16 у Дании. Мы без всякого высокомерия и с большим уважением к суверенитету Аргентины предлагаем поразмышлять над такими аргументами, которые Украина получила большой ценой в войне с Россией.

Наш первый аргумент заключается в важности взвешенного стратегического видения угроз для страны.

Мало кто знает, что в 1994 году Украина отказалась не только от 1900 ядерных боеголовок, третьего в мире арсенала ядерного оружия. У воздушных сил Украины были самолеты, способные нести крылатые ракеты: 19 стратегических бомбардировщиков Ту-160, десятки тактических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М. В дополнение, Украина имела сотни крылатых ракет дальностью до 2000 км.

К 2006 по прямому настоянию США и России эти самолеты и ракеты были уничтожены. Многие самолеты забрали у Украины в обмен на прощение государственного долга. Украине обещали уважать суверенитет и территориальную целостность. Однако Киев так и не получил никаких современных самолетов, чтобы защитить себя и сдерживать потенциального врага.

Эти подержанные самолеты нужны Украине сейчас на поле боя

Очень обидно, но с 24 февраля 2022 года, Россия использует Ту-95 и Ту-22М, чтобы наносить ракетные удары по украинским городам. Если бы Украина не поддавалась на уговоры и давление иностранных правительств, а самостоятельно принимала решения, риск агрессии был бы намного ниже. Россия боялась бы получить симметричный вооруженный ответ.

Сейчас у Украины, к сожалению, нет возможности и времени выбирать. Даже подержанные датские или голландские F-16 для нас очень важны. Однако если бы Украина могла вернуться назад во времени, мы бы делали ставку на передовые технологии и на независимых поставщиков.

Это наш второй аргумент. Как показала война, именно преимущество в технологиях дает преимущество на поле боя и экономит деньги в долгосрочной перспективе.

В сентябре 2022 года соседняя Польша, опасаясь агрессии России, объявила о закупке 48 легких истребителей FA-50 из Южной Кореи. Первая партия новых самолетов прибудет уже в этом году. Они заменят устаревшие советские самолеты, которые раньше изготавливала и обслуживала Россия.

Украина же до сих пор использует старые советские истребители МиГ-29, чей запас прочности исчерпывается и не восстанавливается. То же самое ждет и F-16, которые являются ровесниками-соперниками советских самолетов. США и НАТО отказываются от них в пользу современных самолетов пятого поколения F-35.

Между тем, обслуживание F-16 для всех остальных пользователей будет дорогим и трудным из-за нехватки запасных частей, потому что промышленность переориентируется на более новые образцы. Украину это не пугает, потому что она получит эти самолеты бесплатно, и они являются расходным материалом на поле боя. А вот потенциальным покупателям этих воздушных систем стоит задуматься о балансе затрат и эффективности в случае закупки.

Аргентина как важная страна Латинской Америки и член «большой двадцатки» является ценным партнером в мире, где ряд крупных государств стремится разрушить безопасность и международное право. Это уже начало менять политику Британии, которая может разблокировать поставки F-16 в Аргентину.

Однако эти подержанные самолеты нужны Украине сейчас на поле боя, чтобы освободить свои оккупированные территории и спасти наших людей от военных преступлений, наших детей от депортации в Россию. Это еще один, украинский и эмоциональный аргумент, с которым мы обращаемся к аргентинскому обществу.

Сейчас, Аргентина имеет возможность и время выбирать друзей и средства для своей защиты, опираясь исключительно на свои национальные интересы и стремление к миру в регионе. По нашему мнению, если Аргентина рассмотрит другие варианты, она не только получит новейшее оружие, и сэкономит средства на обслуживании, но и сможет противодействовать геноциду в Украине.

Опубликовано с разрешения авторов

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