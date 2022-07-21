О праве вето, новой системе международной безопасности и Украине 21 июля, 18:24

Широкомасштабное российское вторжение в Украину разделило нашу жизнь и существующий мировой порядок на «до» и «после»

Нынешняя система международной безопасности в рамках ООН, к сожалению, не справилась с этим вызовом — не защитила Украину — одну из крупнейших стран Европы, одну из соосновательниц ООН.

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Завершение этой войны через победу Украины — дело всех мировых демократий. А избежать новых геноцидов в самом центре Европы и подобных войн и агрессий в будущем — дело новых ответственных решений.

Новая политика мировой безопасности и система принятия важнейших решений должна быть бескомпромиссной — без блокирующего права вето одной из стран на коллективные решения большинства других. Нет «больших» и «малых» стран — они либо разделяют общие ценности и принимают общие решения, как равные среди равных, либо нет.

Ведь эта война — это, в том числе, результат компромиссов с совестью и реальной циничной политики, а не политики ценностей. Эти компромиссы щедро оплачивались грязными российскими газовыми и нефтяными средствами. Последствия российского вторжения сейчас ощущаются не только в Украине, но и в политической стабильности Европы, экономических трудностях во многих странах мира, угрозе глобального голода. Это и цена предыдущих многолетних компромиссов и политики умиротворения российского агрессора, начиная с 2014 года. И это также цена «вето» на решения, не принятые вовремя в прошлом.

Завершение этой войны — это дело всех мировых демократий

Поэтому без гарантий новой системы безопасности для Украины и других демократических суверенных и независимых государств, без изменений в принятии решений, без справедливого наказания агрессора и осуждения военных преступников всегда будет существовать угроза рецидивов, а европейская и мировая безопасность и дальше будет трещать по швам.

Об этом говорят и в странах ЕС и НАТО. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц впервые выступил с идеей об упразднении права вето в Евросоюзе. Он убежден, что право вето, позволяющее одному государству заблокировать решение всего ЕС, должно быть отменено. Это касается прежде всего внешней политики и политики безопасности, а также санкций.

Шольц подчеркнул, что война РФ против Украины обострила вопрос о единстве внутри Европейского Союза. Он также подверг критике отдельные страны ЕС за «эгоистичную блокаду» совместных решений.

«Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например во внешней политике, если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки», — подчеркнул Олаф Шольц в своей статье «ЕС должен стать геополитическим игроком», опубликованной в газете Frankfurter Allgemein.

Мир изменился, и объединенная Европа также должна измениться изнутри, дабы стать сильной, способной себя защитить, и независимой от любого влияния и шантажа со стороны РФ в ближайшем будущем.

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