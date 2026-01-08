О вероятности появления европейских войск в Украине

В 2016 году НАТО приняло решение о размещении небольших союзнических вооруженных контингентов в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в рамках инициативы Расширенного передового присутствия. Это был один из элементов реагирования на аннексию Крыма Россией, целью которого было создать дополнительный механизм сдерживания Москвы от возможной агрессии против ее уязвимых соседей-членов НАТО. Поскольку на сегодняшний день Россия не напала ни на одно из этих государств, такой шаг можно считать оправданным, тем более, что после вторжения 2022 года список стран с такими контингентами значительно расширился.

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На днях, в рамках поиска более-менее действенного механизма гарантий безопасности для Украины, были подписаны документы, предусматривающие размещение контингентов европейских государств, в частности, Франции и Великобритании, на украинской территории — после прекращения огня.

В связи с этим, и в контексте долгих уже дискуссий о гарантиях безопасности для Украины, возникают два вопроса: насколько похожими или отличными являются эти ситуации? и дает ли размещение войск на территории Украины гарантию безопасности?

Союзников у Украины нет

Томас Шеллинг, который в свое время много внимания уделял проблеме сигналов в механизмах сдерживания, использовал термин «растяжка». Войска НАТО в Эстонии или французские солдаты в Украине будут иметь больше политическое, чем военное значение: их присутствие посылает сигнал потенциальному агрессору о том, что эскалации избежать не удастся, и цена агрессии возрастает. Присутствие иностранных, а особенно союзнических, войск значительно увеличивает доверие к обещаниям помощи, придает уверенности, и в чем-то делает судьбу стран общей — хотя и не в полной мере.

И здесь становится очевидным первое ключевое отличие: ни Франция, ни Великобритания, ни любые другие страны, чьи войска могут быть расположены на украинской территории после прекращения боевых действий, не являются союзниками Украины. Это существенно снижает надежность гарантий и возвращает нас к истокам проблемы: союзников у Украины нет. Вполне вероятно, Россия не напала на Эстонию не из-за наличия войск, скажем, Дании, на ее территории, но из-за членства Эстонии в НАТО. Мотивы размещения войск на территории союзников, в основном касаются закрепления и конкретизации гарантий безопасности — для того, например, или союзник меньше сомневался в том, что получит помощь; или же чтобы не искал других союзников, не втягивался в гонку вооружений, или, того хуже, не попытался создать собственное ядерное оружие. Последний мотив был в свое время одной из ключевых причин отказа от доктрины Монро и создания широкой сети союзников США.

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Второй важный нюанс заключается в том, что российско-украинская война уже есть. Поддержание режима прекращения огня после столь разрушительной и длительной войны — гораздо более сложная задача, чем предупреждение новой агрессии, как в случае со странами-членами НАТО в Восточной Европе. Риск эскалации, которая может втянуть европейцев и американцев в Москве не смогут игнорировать, но на другой чаше весов будет лежать не просто дальнейшее ослабление Украины, но историческая миссия восстановления российского геополитического величия и решения всех тех задач, которые не удалось решить в ходе нынешней войны. Нужны будут гораздо более действенные механизмы сдерживания.

К внедрению таких механизмов Европа может оказаться не готова, а Россия может с ними не согласиться. Ход событий предыдущих четырех лет продемонстрировал слабости и уязвимость европейской стратегии, нехватку ресурсов и политические споры. Размещение войск как инструмент сдерживания или миротворчества требует долгого горизонта планирования, сильного мандата и устойчивости к политическим рискам. Это как раз то, в чем европейцы не слишком сильны. Даже если контингенты будут развернуты, то как долго они будут оставаться и какие риски готовы будут брать на себя? Эти вопросы будут на повестке дня каждых выборов в европейских странах — и эффективность контингентов будет зависеть от их результатов.

Для россиян непросто будет принять идею размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины после прекращения огня, потому что это нечто противоположное заявленным целям войны. «Продать» результаты войны как победу Кремль сможет, но в таком виде стратегические последствия можно будет поставить под сомнение.

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С точки зрения классического взгляда на управление конфликтами, дислокация войск — это, скорее, инструмент миротворчества, чем гарантия безопасности. Мандаты миротворцев довольно ограничены, как и их эффективность. В конце концов, Украина на собственном опыте знает, как тяжело и неэффективно могут работать международные институты и организации в сфере безопасности.

Тем не менее, такой механизм — лучше, чем ничего. Снижение вероятности нового российского нападения — это «маст» любого мирного соглашения. Двухуровневая система вовлеченности европейцев и американцев выглядит как приемлемый компромисс и для Трампа, который хотел большего участия Европы в завершении войны; и для Европы, которая все же не готова действовать совсем без американской подстраховки. Распределение рисков в такой пропорции позволяет сформировать общую позицию Запада и Украины на переговорах. Теперь вопрос в том, чем ответит Россия.

Этот текст является частью проекта «Гарантии безопасности для Украины», который осуществляется при поддержке Международного Фонда Возрождение.

Он представляет взгляды автора и не обязательно отражает позицию Международного Фонда Возрождение.