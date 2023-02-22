Украина — это Европа 22 февраля, 13:33 Эксклюзив NV

24 февраля 2022 года мир, который мы знали, изменился в корне. В тот день и с тех пор каждый день жизни миллионов украинских семей разбиваются вдребезги

Многим пришлось в мгновение ока бросить все. Восемь миллионов украинцев, составляющих одну пятую населения страны, были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища в Европейском Союзе. Еще 6 миллионов были внутренне перемещены.

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Мир изменился также и для всех нас, кто стал свидетелями жестокости, несправедливости, вопиющего нарушения международного права, террора, неуважения к правам человека, военных преступлений, год спустя все еще совершаемых на суверенной украинской территории.

Мы все хотим мира. Украинцы — больше всего. Вся европейская идея основана на мире. Но без свободы и справедливости вообще не может быть мира.

Лишь две недели назад, выступая в Европейском парламенте, президент Зеленский очертил, что он видит Европу как континент, пронизанный правилами, ценностями, равенством и справедливостью, и как место, где Украина — нерушимо дома. По его словам, Кремль делает все возможное, чтобы уничтожить европейские ценности.

Поэтому мы и дальше будем вместе с Украиной. Украинцы зависят от этого. Европа зависит от этого. Мир зависит от этого. Мы поддерживаем бесчисленное количество семей, потерявших все. Мы вместе с украинскими силами обороны, которые борются за свободу, демократию и основанный на правилах мировой порядок. Мы с теми, кто сражается за нас.

Европейский парламент призывает к созданию Специального трибунала

Вот почему Европейский парламент призывает к созданию Специального трибунала, который сможет привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях — преступлениях, не имеющих срока давности. Преступлениях, на которые мы не можем закрывать глаза.

Вот почему Европейский Союз должен продвигать санкции против России, физических и юридических лиц, поддерживающих незаконную войну Путина, поэтому мы должны оказывать давление на другие страны и частные компании, которые все еще ведут дела с Кремлем. Не может быть обычного ведения дел с Россией.

Забегая вперед Европейский парламент хочет начать планирование Дня освобождения. Для членства Украины в ЕС. Цель, к которой у каждой страны-кандидата есть свой путь, но цель, о которой нам следует как можно скорее начать переговоры. Перспектива членства поможет не только морально и символически, но и тогда, когда речь идет о восстановлении свободной Украины.

Это касается не только огромного восстановления физической инфраструктуры Украины, но и ее административной системы, систем управления и правосудия. Это потребует упорной работы и тяжелых реформ. Это потребует изменений и смелых решений.

Европейский парламент и многочисленные программы ЕС могут помочь. Но если прошлый год что-то и доказал, так это то, что украинцы являются одним из самых смелых, самых стойких и впечатляющих примеров борющегося и преодолевающего трудности народа. Они заслуживают нашей непоколебимой поддержки. Мы вместе. Украина — это Европа. Европа — это Украина.

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