Европа стремительно стареет. Что с этим делать? 16 июня, 15:50 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Пожилые люди являются наиболее быстрорастущей возрастной группой в Европе. Пора увидеть в этом новые возможности

Лишь несколько десятилетий назад пожилые люди были небольшим меньшинством, но вследствие увеличения продолжительности жизни и низкого уровня рождаемости их доля населения значительно растет. Сегодня каждый пятый европеец или европейка в возрасте 65 лет и старше. К 2050 году таких людей будет около 30%.

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Стремительное старение населения, которое переживает Европа, является фундаментальным демографическим сдвигом, затрагивающим практически все сферы общества. Это вызывает вопросы, которые волнуют многих людей. Как выживут социальные системы, когда все меньшая доля людей трудоспособного возраста должна поддерживать все большую долю пожилых людей? Готова ли инфраструктура удовлетворить потребности быстро стареющего общества? Что означает увеличение количества пожилых избирателей для будущего демократии и политических решений по изменению климата и других неотложных проблем, которые влияют на будущие поколения?

Старение обществ все еще рассматривается через негативную призму: как будто это угроза для благосостояния государства и бремя для молодежи. Но, как недавно заявил группе лидеров ООН ведущий демограф Стюарт Гитель-Бастен, что нет ничего негативного в старении населения. Это становится проблемой только тогда, когда институты не готовятся к этому и не приспосабливаются.

Действительно, тот факт, что люди живут дольше и в общем-то являются здоровее, прежде всего повод для торжества. Это результат прогресса медицины, улучшения условий жизни и труда, повышения благосостояния и улучшения работы систем здравоохранения.

Сегодня каждый пятый европеец или европейка в возрасте 65 лет и старше

Более того, и во многом благодаря этим достижениям сегодняшняя старость не то, что было раньше. Поскольку средняя продолжительность жизни близится к 80-летней отметке или даже превосходит ее, старение может означать много лет хорошей жизни впереди. Поскольку пожилые люди имеют больше шансов иметь крепкое здоровье и хорошую осведомленность, старость может означать много лет постоянной активности на работе, в семье и обществе, а также в общественной жизни.

Возрастная группа, которую мы традиционно определяем как «старики», никогда не была более разнообразной. Это привело к переосмыслению того, как мы определяем и измеряем «старость». И понятно, что в этом новом — более разнообразном, более динамичном мире пожилых людей нет места жестким возрастным категориям или пенсионным возрастным порогам, нет места стереотипам и дискриминации на основе эйджизма.

Старение населения останется, по крайней мере, в ближайшем будущем, и правительства в Европе признают, насколько важно провести необходимые реформы для создания обществ, охватывающих возрастные особенности. Но поскольку правительства собираются на этой неделе в Риме, чтобы рассмотреть прогресс, достигнутый во внедрении выдающегося Мадридского международного плана действий по старению, который они приняли 20 лет назад, важно признать, что, несмотря на большой прогресс, многое еще предстоит сделать для достижения целей создания комфортных обществ для всех возрастов.

Пандемия COVID-19 обратила внимание на неравенство, с которым все еще сталкиваются старшие поколения. Многие пожилые люди испытывают отсутствие присмотра, бедность, социальное отчуждение и изоляцию. Недавний опрос Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) в Восточной Европе показал, что восемь из десяти пожилых людей, или 79 процентов, говорят, что они умеренно или чрезвычайно одиноки. Не менее тревожно то, что общество особенно не скрывая относится к пожилым людям как к бремени, считает, что их жизнь менее ценна, даже очень затратна. Как показал недавний доклад ООН, распространение эйджизма лишает миллионы пожилых людей в Европе возможности реализовать свой потенциал. А война в Украине показала, как сильно пострадали от гуманитарных кризисов пожилые люди, большинство из которых — женщины.

Исключение пожилых людей — это не только человеческая трагедия, кризис прав человека и моральная неудача. Это также вредит странам — экономически и социально. В стремительно стареющей Европе страны просто не могут позволить себе оттеснить четверть населения со всеми их навыками, талантами и другим вкладом.

Для того чтобы страны смогли укрепить свою устойчивость перед лицом демографических изменений, в первую очередь нужно убедиться, что пожилые люди могут оставаться здоровыми, активными и вовлеченными.

В UNFPA мы поддерживаем страны в управлении демографическими сдвигами, которые они переживают. И мы помогаем внедрять политики и программы, позволяющие обществу пожинать плоды старения населения.

Существуют огромные потенциальные выгоды из того, что люди имеют доступ к образованию и медицинской помощи на протяжении всей своей жизни и вступают в период старения с полезными навыками и являются здоровыми. Когда пожилых людей после достижения пенсионного возраста не отталкивают, они остаются активными участниками экономики и общества. Когда пожилые люди становятся двигателями постоянно растущей «седой экономики», развивающейся вокруг их потребностей и выбора.

Исходя из нашего опыта, правительства должны предпринять три шага, чтобы это произошло:

● Слышать голоса пожилых людей. Когда мы реагируем на кризис COVID-19 и разрабатываем политику на будущее, мы должны прислушиваться к тому, что говорят пожилые люди. Взаимодействие с представителями общины жизненно важно во избежание предвзятости и возможности найти решения, отвечающие реальным потребностям.

● Противодействовать эйджизму в публичном дискурсе и практике. Не должно быть терпимости к возрастной дискриминации и негативным стереотипам, которые еще больше проявились во время пандемии. Продвижение дискурса, сосредоточенного на солидарности между поколениями, а также на активной деятельности и ценном вкладе пожилых людей будет ключевым для изменения социальных норм и отношения к таким людям.

● Пересмотр правовых и политических рамок и бюджетов через призму возраста. Сейчас пора пересмотреть, что необходимо изменить в таких секторах, как здравоохранение, образование, занятость и социальное обеспечение, чтобы страны были в лучшем положении для борьбы с последствиями демографических изменений, обеспечивая при этом права и выбор населения в течение их жизни.

Старики являются важной опорой нашего общества. Это лидеры и создатели, учителя и наставники, опекуны и волонтеры, рассказчики и культурные деятели, борцы за права, которых мы иногда воспринимаем как должное. Их поддержка и обеспечение уважения прав и достоинства пожилых людей всегда не только моральный императив. Это также помогает странам приспособиться к будущему, укрепить устойчивость и процветать в мире быстрых демографических изменений.

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