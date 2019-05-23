Европа, не голосуй за Путина Сегодня, 17:03 1083 Цей матеріал також доступний українською

Ультраправые стали пятой колонной России внутри ЕС, и на этой неделе европейцы рискуют допустить большую ошибку

18 мая европейские лидеры правых съехались на встречу в Милан накануне выборов в Европарламент. Среди участников — Марин Ле Пен из «Национального фронта» Франции, Гирт Вилдерс из голландской «Партии свободы», и представители «Датской народной партии», финская партия, «Альтернатива для Германии» и националистическая партия «Фламандский интерес». Почти все они присоединились к организованному итальянским премьер-министром Сальвини парламентскому объединению «Европейский альянс народов и наций».

На съезде в Милане Сальвини отметил всех популистских и ультраправых, описав предстоящие выборы как «исторический момент для освобождения континента от навязчивой оккупации, которую много лет организовывали в Брюсселе». Немецкий канцлер Ангела Меркель, французский президент Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, и филантроп Джордж Сорос, как отмечает Сальвини, «построили Европу высоких тарифов и бесконтрольной иммиграции». В довершение всего этого позже Сальвини сказал интервьюеру, что «ждет Найджела Фараджа», лидера новой партии Brexit в Великобритании, чтобы присоединиться к нему в Европарламенте.

Там, где апостолы Путина имеют наибольший успех, электорат поляризован как никогда

Сальвини и его новые союзники также ожидают — или, точнее, сопровождают — кое-кого еще. Кроме евроскептицизма и ксенофобии, правых популистских лидеров Европы объединяет восхищение российским президентом Владимиром Путиным. Их публичные заявления звучат так, словно выпущенные прямо из Кремля, где путинские миньоны постоянно жалуются на так называемую «управляемую Вашингтоном брюссельскую элиту». Подобно антилиберализму венгерского премьер-министра Виктора Орбана, партнерству между европейскими правыми и Кремлем позволяют продолжаться слишком долго.

Годами я наблюдал как праворадикальные члены Европарламента голосуют против любой парламентской резолюции ЕС, которая может рассматриваться как «антироссийская» — даже ту, осуждающую Кремль за использование химического оружия в английском городке Солсбери в прошлом году. Фарадж и другие псевдопатриоты, включая членов «Лиги» Сальвини, буквально стали русской пятой колонной внутри ЕС. Если их в большом количестве выберут на этой неделе, то будьте уверены, что их прокремлевская деятельность продолжится. Они будут делать все возможное, чтобы урезать способность Европы отвечать на общие вызовы, таким образом оттягивая целый континент назад.

В обмен на эти уловки ультраправым политикам предложили финансирование со стороны российских организаций, а также помощь пропагандистов и российских троллей в соцсетях. Начиная с 2014-го, партия Ле Пен получала миллионные займы в российском банке, а партии Сальвини неоднократно предлагали около 3,4 миллионов долларов, чтобы принять участие в нынешних выборах в Европарламент. И только в этом месяце Избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении партии брекзитеров, после того как британский экс-премьер-министр Гордон Браун публично настоял на том, чтобы Фарадж прояснил ситуацию вокруг своего финансирования.

Еще совсем недавно австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе из ультраправой «Партии Свободы» поймали на видео, где он договаривается с русскими о помощи на выборах в обмен на правительственные контракты. Австрийское правительство теперь рухнуло, но есть все основания полагать, что это наглое предложение «услуги за услугу» — лишь верхушка панъевропейского айсберга.

В конце концов, российские деньги, поддержка и вмешательство в выборы уже дали европейским популистам и националистам дорогу. В Италии, после присоединения к коалиции в качестве младшего партнера, сегодня партия «Лига» стала доминантной в стране. В Великобритании Фарадж, вместе с Борисом Джонсоном и другими лидерами Brexit, преуспели в вытаскивании страны из ЕС. И во Франции Ле Пен стала мейнстримным политиком — ее отец Жан-Мари Ле Пен, лидер ультраправых, о таком мог только мечтать.

Более того, в тех странах, где апостолы Путина имеют наибольший успех, электорат поляризован как никогда. Со времен референдума по Brexit традиционная партийная система Великобритании потерпела крах, и страна вступила в полномасштабную культурную войну, которая не демонстрирует никаких признаков ослабления. Великобритания потеряла свое место за европейским столом, и превратилась в оболочку себя прежней. Перефразируя слова Генри Киссинджера о том, что правительства США и Китая требуют призвать к себе Европу, теперь они набирают Париж и Берлин, но не Лондон.

Не допустите ошибки: настраивать западные общества против их самих и друг против друга — ключевой элемент российской стратегии безопасности. Вопрос для других европейских стран заключается в том, пойдут ли они вслед за Великобританией путем бессильного гнева и национального самоуничтожения. В конечном счете, будущее Европы и Запада зависит не от Путина, а от нас — начиная с европейских избирателей, которые пойдут на участки на этой неделе.

Мое послание этим избирателям простое: не становитесь новыми марионетками Путина. Когда вы будете бросать свой бюллетень, чувствуйте гордость за свою европейскую идентичность. Голосуйте за модернизацию европейского проекта, не за его разрушение. Это наш шанс продемонстрировать стойкость в лицо долгой кремлевской тени войны против ЕС. Пришло время отстоять единство и демократическое господство, и выступить против коррупции и скомпрометированной лояльности европейских правых.

Только работая вместе мы сможем сохранить контроль над европейским прошлым в мире быстро меняющейся динамики власти. Чтобы занять место за международным столом рядом со США, Китаем и Индией, Европа должна сначала окинуть взглядом путинскую Россию.

Copyright: Project Syndicate, 2019

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