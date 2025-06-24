Make Europe Great Again. Почему уже не до шуток?

США очевидно больше не являются гарантом безопасности с точки зрения европейских лидеров. Некоторые государства запускают оборонные фонды на сотни миллионов евро для поддержки отечественного сектора военных технологий. Война в Украине переформатирует мир. На что стоит обратить внимание нашему ОПК, чтобы не потерять драгоценное время?

В этом феврале меня пригласили на конференцию европейских производителей боеприпасов. Среди других спикеров, которые говорили об индустрии в целом, запомнилось выступление бывшего командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса. По его словам, вооружений и боеприпасов, которые хранят на складах современные европейские армии, не хватит даже на несколько месяцев активных боевых действий. Он настаивал, что производителям нужно наращивать мощности немедленно. Необходимо строить там, где это быстрее и эффективнее, даже если есть риски. И эти риски должны солидарно нести бизнес и правительства. Приводил пример Rheinmetall, которые год назад запустили в Украине предприятие по ремонту и производству военной техники. А сегодня строят мощности в Литве.

Кроме того, генерал-лейтенант советовал правительствам стран ЕС готовиться к тому, что войска США в любой момент могут покинуть континент. Тогда еще спикер пошутил, что в нынешней политической ситуации, когда твиттер и Truth Social стали основным источником информации, трудно вообще что-то планировать и предвидеть. Поэтому завтра вместо вывода американских войск мы можем прочитать в твиттере Трампа: «Make Europe Great Again. Давайте отправим в Европу еще 100 тысяч воинов». Это пример того, что сейчас ожидать последовательной политики коллективной защиты в Европе, как минимум, не дальновидно.

Шутить, конечно, важно, учитывая наши реалии. Но иногда, наблюдая за ситуацией, меня не спасает даже чувство юмора.

Союзники — это не навсегда

О первых днях полномасштабной войны и «мы не продаем стороне конфликта» я уже писал. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, Украина должна разработать и согласовать план развития оборонно-промышленного сектора. И при этом учесть интересы частных инвесторов. Так будет создаваться тандем для усиления индустрии. Союзники — критически важно. Это очевидно всем. Но они не панацея.

Когда основные усилия государства идут на создание регуляторных механизмов, а не привлечение средств в новые разработки, это не является правильной тенденцией. Почему? Стартап — это бизнес. Многие владельцы украинских стартапов образца 2022−2023 годов, с которыми общался, на четвертом году войны мечтают продать свои наработки системному западному игроку и уйти на «заслуженный отдых». Зная реалии нашего оборонного рынка, я их в чем-то понимаю. Значительные инвестиции и неуверенность в их возвращении, трудности в работе с заказчиком, неочевидные перспективы. Впрочем, подобная «голубая мечта» опасна. Рынок продукции военного и двойного назначения зарегулирован в странах ЕС и США не меньше, чем в Украине (может, и больше). Продав стартап иностранной компании, можно ожидать, что его масштабируют. Но продукцию нашему государству будут поставлять, пока политконъюнктура не изменится и к власти, скажем, в Германии, не придет политическая сила по типу Фидес или Альтернативы (не дай Бог, как говорят у нас). При таком сценарии технологии, которые сейчас помогают нашим Силам Обороны, станут недоступными. Перспектива так себе.

Сила в сотрудничестве

Розовые очки — это удобно. Но обычно они бьются стеклами внутрь. Чтобы осколки не разрезали на куски оборонно-промышленный комплекс, нужно уже сегодня иметь действенную платформу для сотрудничества государства, стартапов и стратегических инвесторов. Объединять способные техкомпании в консорциумы для решения отдельных задач, вызовов поля боли. Важность такого подхода хорошо демонстрирует история с разработкой модулей автоматического донаведения для FPV дронов образца 2022−2023-го годов. Тогда этой задачей отдельно друг от друга занимались десятки команд. Многие из них так и не представили готовую к использованию технологию. Деньги инвесторов и время разработчиков потрачены впустую. Чтобы избежать подобных нерациональных ситуаций, пора наращивать собственные локомотивы оборонки.

Без поддержки государства здесь не обойтись. Меня вдохновляет пример Эстонии. В январе в стране официально запустили оборонный фонд в размере 100 млн евро для поддержки отечественного сектора военных технологий и укрепления европейского потенциала. Суммы, которые могут быть выделены на отдельные проекты, достигают от 500 тысяч до 10 миллионов евро. Структурой руководит государственная инвесткомпания, она будет предоставлять прямые инвестиции компаниям ОПК и владеть частью прав на продукт. Понаблюдаем, что из этого получится, конечно. Но я бы искренне порадовался, если бы Украина также создала подобный государственный инструмент инвестиций в новейшие технологии.

Новости сектора сообщают о том, что сейчас 17 стран — членов НАТО идут к цели выделять 20% оборонных расходов на инвестиции. По крайней мере, об этом пишет профильное аналитическое издание Janes. То есть развитие ОПК стало новейшим трендом.

Кроме поддержки частного ОПК, повышения качества продукции, развития военных технологий, есть еще одна причина, которая не бросается в глаза сразу. Это продвижение интересов Украины на международной арене и геополитические преимущества, которые дает статус поставщика вооружений. Пока на этот имидж больше работают инициативные частные производители и отраслевые ассоциации вроде NAUDI и Лиги оборонных предприятий. Государство должно быстро включиться в этот процесс.

Этот год также отметился речью президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о перевооружении Европы. Руководительница акцентировала внимание на необходимости взять больше ответственности «за собственную европейскую безопасность». Украина и отечественные производители должны активно включиться в этот процесс. Контролируемый экспорт продукции военного и двойного назначения, которая не закупается и не используется Силами Обороны, может стать одним из звеньев такого партнерства.

Однако очевидным фокусом украинских производителей должно оставаться обеспечение собственной армии. А фокусом государства — поддержка таких проектов, решающих задачи поля боя сегодня и поля боя завтра. В первую очередь, организационная и финансовая. Считаю, что пример Эстонии для нас может быть полезным и результативным.