Выгребем или утонем вместе. Почему Европа может опереться только на Украину

В последнее время в разговорах с европейскими политиками и дипломатами слышу одну и ту же тему, которая очень сильно напрягает: «Нам надо договориться с США, потому что без США мы сами не справимся»

Я не буду здесь обсуждать, справится ли Европа без США или нет, потому что этот вопрос нерелевантен. Нерелевантный он потому, что США не желают договариваться с Европой. Другими словами, США желают не договориться с Европой. И что думает по этому поводу Европа, неважно.

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Это очень похоже на политику России. Россия не желает договариваться с Украиной, и что думает по этому поводу Украина, абсолютно неважно, потому что ни на что не влияет.

Я писал еще в феврале прошлого года (11 месяцев назад), что в новом мире без правил, в мире права силы, интересы США, Китая и России совпадают в том, что Европа должна быть разобщенной и слабой, существовать в виде отдельных изолированных рынков, на которых можно зарабатывать и которые можно использовать с различными политическими целями, — но в любом случае Европа не должна быть центром силы, объединенным и способным. Вот почему США и Россия с двух рук поддерживают всевозможных евроскептиков, правых и левых популистов и радикалов (в геополитической игре нет не только морали, но и идеологий).

США и Россия с обеих рук поддерживают евроскептиков

Сильная объединенная Европа не нужна никому, кроме европейцев, в том числе, украинцев, потому что мы — Европа не только по географическому расположению, ценностным базисом и геополитическим выбором, за который уплачено кровью, но и по принципу одной лодки — или вместе выгребем, или вместе утонем. Сильная Украина, да и вообще независимая Украина, нужна только Европе, а США, России и Китаю нет в этом необходимости.

Я понимаю немецкое руководство, которое отозвало солдат из Гренландии, чтобы не ставить США и себя в ситуацию необходимости сделать окончательный выбор, который будет трудно откатить назад. Предполагаю, что между США и Европой может быть что-то вроде «Минских соглашений», которые ни дня не будут выполняться. Понятно, горячей войны между США и Европой не будет, но холодная война с тарифами, ограничениями и другими разнообразными инструментами сдерживания друг друга может начаться. Силы здесь неравны: у США на привязи есть бешеная собака, которую могут натравить на Европу с востока.

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Не удивлюсь, если Китай выиграет эту партию вчистую, предложив Европе стратегическое партнерство, которое обезопасит ее от посягательств со стороны США и России. Это было бы полностью в русле китайской классической стратегии.

Ну, а нам надо как можно активнее объяснять европейцам, что надо срочно обезопасить себя хотя бы с востока. Холодную войну на два фронта Европа не выиграет, и тем более, если, с одной стороны, эта война разогреется до горячей (я уже писал, что не верю в сухопутную операцию, потому что российских целей можно достичь быстрее, проще и дешевле в других доменах мультидоменной войны).

Для активного ограничения российской способности вести войну достаточно тех инструментов, которые сегодня есть у Европы. Лишенная способности вести войну, империя умрет в муках. А Европа станет независимым центром силы, потому что иначе не выживет.

Я уже говорил, что не верю в смерть Европы. Потому что в течение последних 2500 лет бывало всякое — но все это время именно европейцы были наиболее энергичными, сообразительными, брутальными, вдумчивыми, упорными, жестокими, изобретательными, сплоченными, бесстрашными, проницательными завоевателями, смыслотворцами, первооткрывателями, путешественниками, изобретателями, учеными и художниками. Европа создала нынешний мир в том виде, в котором он существует.

И это — не конец пьесы.

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Текст опубликован с разрешения автора