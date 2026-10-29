И пошли по интернетам свидетели мира.

И продвигают они такой тезис: раз в Олешках уже 54 часа [на утро 29 октября] действует режим прекращения огня, значит, мир — это вроде как важно. И намекают, что это просто Киеву мир невыгоден, — хотя договориться-то можно. Гуманизм, сезон второй.

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Давайте разберем по порядку.

Хотела ли когда-нибудь нынешняя украинская власть пойти на компромисс с Путиным? Да, обе избирательные кампании 2019 года строились вокруг этого обещания. Не верил ли сам Зеленский до последнего, что Россия не нападет? Верил — он признал это на прошлой неделе в интервью для американского подкаста.

Теперь же Путин мечтает либо убить Зеленского, либо вызвать его в Москву, поставить на колени и унизить этого «смешного клоуна». Думаю, президент это понимает.

Путин мечтает убить Зеленского — или унизить этого «смешного клоуна»

Fox News обнародовали условия, на которых наши люди покидают Олешки. Их будут везти в Анапу, а оттуда военным самолетом — в Беларусь. Безусловно, там их ждут допросы и всевозможные фильтрационные мероприятия. Плюс — массированная визуальная реклама великих «гуманистов» современности, Лукашенко и Путина, с которыми Трамп хочет заключать сделки.

Путин не хочет мира, потому что, пока его пропагандисты снимают «мощный свежий контент» об Олешках, его армия убивает девочек-подростков в центре Чернигова и группу гражданских в Днепре, ожидавших свою электричку.

Кто-то коллекционирует марки.

Кто-то в старости и при богатстве коллекционирует молодых любовниц и гоночные автомобили.

Такое существо, как Путин, коллекционирует гробы украинцев: младенец, подросток, пара пенсионеров, военный, медик, блестящий юрист — ему всё равно. Лишь бы пополнялась эта мрачная коллекция.

История с Олешками выгодна Мелании Трамп, поскольку она явно обладает большим здравым смыслом, чем её муж. К тому же, это достойное занятие для первой леди. И, безусловно, она выгодна России: для них это возможность улучшить репутацию, представив себя гуманистами.

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А жителям Олешек желаю пройти этот квест и жить дальше спокойной жизнью, без страданий.

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Текст опубликован с разрешения автора