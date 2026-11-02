Как Россия воспользовалась гуманитарной операцией в Олешках

Урок из этой истории мы должны усвоить сами и показать миру

«Вот видите, с Россией можно договариваться!» — радостно констатировали «миротворцы», когда объявили перемирие для эвакуации жителей Олешек.

Теперь мы видим, как Россия использовала эту договоренность. Пока гражданских спасали из оккупированного города, российские войска под прикрытием гуманитарной операции завозили туда технику, людей и запасы и усиливали свои позиции. Это зафиксировали украинские морские пехотинцы; их материалы легли в основу репортажа Sky News.

Реклама

Россия может воспользоваться паузой именно так

Я уверен: и украинские власти, и международные посредники понимали, что Россия может воспользоваться паузой именно так. Но решение дать людям возможность уехать было верным. Спасение жителей Олешек не становится менее важным из-за того, что враг использовал гуманитарный коридор в военных целях.

Но урок из этой истории мы должны усвоить сами и показать миру: Россия готова воспользоваться чем-то для продолжения войны.

Также она будет «придерживаться» своих обязательств, если украинские войска отойдут из Донбасса: использует уступку, чтобы усилить позиции для следующего наступления и дальше уничтожать Украину.

В Киеве это понимают. Уверен, понимают и в большинстве столиц мира. Но не всюду это понимание побуждает к правильному выводу — не уступать России.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора