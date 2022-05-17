Война приближается к решающей фазе. Пять проблем, которые нужно решить уже сейчас 17 мая, 10:31 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Выбор, с которым сталкиваются европейцы, до безобразия прост. Мы можем быть хозяевами своей судьбы или рабами решений других

Вот пять важнейших проблем, которые Украина, ее глобальные партнеры и союзники должны решить, поскольку преступная война президента России Владимира Путина приближается к своей решающей фазе.

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Некоторые из них краткосрочны, в то время как другие будут иметь последствия для целых поколений. Но все пять необходимо решить для того, чтобы превратить убийственную авторитарную угрозу Путина в историческую возможность для цивилизованного мира построить лучшее будущее.

1. Могут ли друзья Украины, особенно в Европе и Северной Америке, не только сохранить, но и укрепить свое единство и солидарность перед лицом все растущей жестокости Путина? В условиях роста мировых цен на энергоносители и инфляции смогут ли они избежать неизбежной усталости демократий и сосредоточиться на том, что сейчас кажется отдаленной угрозой?

2. Будут ли украинские поставщики вооружений и дальше увеличивать поставки оружия и военного снаряжения Киеву, несмотря на угрозы эскалации со стороны Москвы (включая возможное применение ею ядерного оружия)? И смогут ли украинские войска с этим усиленным вооружением не только удержать, но и вернуть территории, оккупированные российскими войсками?

3. Сможет ли НАТО преодолеть противодействие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — и, возможно, других — неминуемой подаче заявок на вступление в альянс Финляндии и Швеции? Сможет ли он предоставить Финляндии и Швеции защищённый статус до тех пор, пока они не станут полноправными членами, и ускорить процесс присоединения? Сможет ли Сенат США ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО до летнего перерыва, создав решающий импульс?

4. Могут ли Украина и ее друзья сделать больше для того, чтобы утвердить фактически правильный нарратив о том, что Путин несет полную ответственность за эту преднамеренную и неспровоцированную войну? Могут ли они более эффективно достучаться до россиян, чтобы те лучше поняли, что их президент развязал от их имени войну, которая не отвечала их интересам?

Смогут ли украинские войска не только удержать, но и вернуть территории, оккупированные Россией?

5. Наконец, могут ли Соединенные Штаты и их союзники и партнеры стратегически победить Путина и настолько ослабить российский военный потенциал, чтобы Москва не смогла продолжить войну или повторить нечто подобное где-либо еще? Могут ли НАТО и ее глобальные партнеры укрепиться настолько, чтобы более эффективно сдерживать такого рода угрозы в будущем?

Это длинный список — и это только начало.

Суть в том, что непредвиденная украинская стойкость, находчивость, патриотизм и храбрость предоставили свободному миру возможность не только спасти Украину, но и обратить вспять годы демократического дрейфа и авторитарного возрождения.

Если демократический мир не хочет, чтобы правление джунглей заменило верховенство закона, сейчас самое время действовать.

Не менее важно, чтобы в будущем трансатлантическое сообщество приняло Россию и россиян как часть мечты президента США Джорджа Буша-старшего о Европе «цельной и свободной». Политики уже должны разрабатывать, как это сделать. Тем временем, однако, друзья Украины должны подавить путинскую реваншистскую, исторически извращенную, навеянную некими ложными представлениями одержимость восстановлением любыми средствами «древней Руси».

Прошедшая неделя подчеркнула положительную динамику в этом направлении.

Финляндия и Швеция приблизились к членству в НАТО; Великобритания ужесточила санкции, которые разрушили Путинскую «стену секретности» вокруг его семьи и предполагаемой подруги; российские войска, похоже, отступали из Харькова, второго по величине города Украины, а украинские войска в свою очередь начали контрнаступление на восточный город Изюм, нацелившись на российские пути снабжения Донбасса.

В воскресенье президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин совместно объявили, что их страна подаст заявку на членство в Североатлантическом союзе. «Это исторический день, — сказал Ниинистё. «Начинается новая эра». Сообщается, что Швеция может прийти к такому же решению уже в понедельник.

Для тех заблуждающихся голосов, которые все еще утверждают, что членство в НАТО дестабилизирует, а не обеспечивает более мирную Европу, поговорите с официальными лицами этих двух стран, которые наблюдали, как три прибалтийских члена НАТО оставались в безопасности, в то время как Россия захватила Украину, не являющуюся членом НАТО.

На сегодняшний день Эрдоган представляет наибольшую оппозицию членству Швеции и Финляндии, мотивируя это тем, что, по словам Турции, Швеция долгое время укрывала курдских террористов. Тем не менее, его формулировка предполагает, что это скорее переговорная уловка, чем несдвигаемая цель: «В настоящее время мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, но не придерживаемся позитивной позиции в этом отношении», — сказал он.

Война Путина не только не привела к захвату Украины, но и вызвала глобальные сдвиги, выходящие далеко за пределы Финляндии и Швеции.

Получив 11 мая награду «Выдающееся лидерство» от Атлантического совета, премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вторжение России в Украину вызвало «сдвиг парадигмы в геополитике». Драги добавил: «Оно укрепило связи между Европейским союзом и США, изолировало Москву, поставило перед Китаем серьезные вопросы. Эти изменения все еще продолжаются, но одно можно сказать наверняка: они останутся с нами надолго».

«Мы должны продолжать поддерживать мужество украинцев, которые борются за свою свободу и за безопасность всех нас», — сказал он. Он утверждал, что должен быть мир, но добавил, что «условия этого мира будут решать украинцы, и никто другой».

Угрозы исторического характера стали очевидны с тех пор, как в прошлом году Путин начал собирать вокруг Украины свои войска для вторжения 24 февраля. Теперь, утверждал Драги, возможности стали более очевидными.

«Война в Украине может еще больше сплотить Европейский Союз, — сказал он. — Мы должны помнить о безотлагательности момента, масштабах проблемы. Это час Европы, и мы должны воспользоваться им. Выбор, с которым сталкиваются европейцы, до безобразия прост. Мы можем быть хозяевами своей судьбы или рабами решений других».

Оптимистичность заявлению Драги придает то, что Европа решает эту проблему не в одиночку, а усилена «вневременными узами» трансатлантических отношений.

Теперь предстоит проверить, смогут ли нынешнее единство и энергия друзей Украины противостоять растущей жестокости Путина и их собственной усталости.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на CNBC.com

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Фредерика Кемпа. Републикация полной версии текста запрещена.

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