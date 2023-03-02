Они уже меняют мир. В чем особенность поколения Z 2 марта, 08:40 Эксклюзив NV

Поколение Z, родившееся между 1994 и 2012 годами, выросло во время бума свободной торговли, миграции и глобализации

Представители поколения Z (демографическая группа моложе 25 лет) уже оказывают серьезное глобальное влияние: они сотнями тысяч покидают Россию, чтобы избежать призыва на военную службу. Женское поколение Z стоит за нынешним восстанием против деспотичной теократии Ирана. В Китае их атакуют официальные лица, потому что им не хватает трудовой этики предыдущих поколений, и их прозвали «лежачими детьми». А в западных странах поколение Z непропорционально «тихо увольняется» (или бездельничает на работе), а также требует удаленной работы и более коротких рабочих недель.

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В Соединенных Штатах первый представитель «поколения Z» баллотируется в Конгресс и лидирует в опросах. Откровенно говоря, когда они захватят мир, он уже не будет прежним в партнерстве с «миллениалами» (теми, кому меньше 42 лет). Оба поколения более политически прогрессивны, более социально толерантны и намерены быть «свободными от детей», в отличие от их предшественников. Уже сейчас у каждого второго миллениала есть собака или кошка, а семь из десяти представителей поколения Z заявили социологам, что скорее возьмут домашнее животное, чем заведут детей. Что еще?