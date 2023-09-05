Мик Райан

Мик Райан

Генерал-майор австралийской армии в отставке, автор книги «Трансформация войны»

Ударный потенциал Украины растет. Как это меняет ход войны

5 сентября, 10:03
NV Премиум
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Украинцы сейчас не только наносят удары по расширяющемуся списку целей, но и делают это с большого расстояния

В последнее время все чаще стали появляться сообщения об ударах во многих регионах России и оккупированном Крыму. Недавние атаки — демонстрация совершенствования возможностей Украины по проведению ударных операций. Украинцы не только наносят удары по расширяющемуся списку целей, но и делают это с большого расстояния.

Видео дня

Как я уже отмечал, на протяжении всей войны украинские вооруженные силы предприняли целый ряд мер по изменению расстановки своих сил, структуры и процессов, происходящих в них с целью повышения их оперативной эффективности. Особого внимания заслуживает развитие более сложных и дальнобойных ударных возможностей.

Украина наносит ответный удар — все дальше и дальше

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черноморский флот РФ Война России против Украины атака дронами

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