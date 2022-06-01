Опасная иллюзия. К чему приведут уступки Путину 1 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Каждый, кто хорошо знает историю Второй мировой, скажет, что попытки умиротворить территориальными уступками тиранов не только отвратительны морально, но и бессмысленны стратегически

Начался четвертый месяц российско-украинской войны, и Украину все чаще стали призывать к тому, чтобы сторговать свои территории в обмен на мир и принять компромиссное соглашение, которое позволит Владимиру Путину сохранить контроль, по крайней мере, над некоторыми регионами, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией.

Видео дня

Громче всего к политике умиротворения прозвучал призыв бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Он попал в заголовки мировых газет со своим заявлением на недавнем Всемирном экономическом форуме в Давосе. А заявил он о том, что Украина должна быть готова уступить свои территории России, чтобы положить конец войне. Ровно, как и президент Франции Эммануэль Макрон, который призвал к компромиссному решению и предостерег от «унижения» Путина, ну а его немецкие и итальянские коллеги выразили поддержку аналогичной позиции.

Аргументы в пользу умиротворения также становятся все более распространенными в международных СМИ. Статья New York Times от 19 мая, в которой говорилось о необходимости принятия лидерами Украины «болезненных территориальных решений», была одной из многочисленных недавних громких статей, призывающих Киев согласиться с российской аннексией украинских земель в обмен на мир.

Эти безудержные проявления заботы о Путине свидетельствуют о продолжающемся нежелании международного сообщества принять реальность эскалации конфронтации с Кремлем. Они также отражают широко распространенное незнание современной России и неспособность понять истинную природу нынешней войны.

Война, развязанная Владимиром Путиным 24 февраля, — классический пример неспровоцированной международной агрессии. Принципиально важно, что главная цель войны — уничтожить украинское государство и народ. Об этой цели неоднократно заявляло российское руководство, включая Путина. Это также регулярно подкрепляется контролируемыми Кремлем российскими СМИ, где разговоры о геноциде в Украине с начала вторжения стали нормой.

Принципиально важно, что главная цель войны — уничтожить украинское государство и народ

Цели войны России включают ликвидацию территориальной, политической, экономической и культурной основы украинской государственности. Сам Путин часто заявлял, что украинцы на самом деле русские («один народ»), и подробно доказывал, что Украина не имеет права на существование как независимое и суверенное государство. Другими словами, это война, которая носит характер геноцида, в соответствии с положениями Конвенции о геноциде 1948 года. Она ведется с явным намерением «уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Подтверждение целей России по геноциду в Украине выходит далеко за рамки безрассудных публичных заявлений Путина и его пропагандистов. В течение первых трех месяцев войны появились доказательства массовых убийств, широко распространенных пыток и сексуального насилия, направленных на воспрепятствование рождению ребенка в будущем, насильственных депортаций (особенно детей), уничтожения украинского культурного наследия и систематической политики русификации. В районах, оккупированных Кремлем, на потенциальных противников российского захвата проводятся облавы в советском стиле, и во многих случаях их местонахождение остается неизвестным.

Эти военные преступления — не отклонение от нормы, а скорее возрождение традиционной российской имперской политики в отношении Украины. От разрушения в 1708 году столицы украинских казаков Батурина во время правления русского царя Петра Первого, до голодомора, организованного Сталиным в начале 1930-х годов. Несомненно, российские лидеры имеют «богатое наследие» безжалостного искоренения любых проявлений украинской государственности. Сегодняшняя война органично вписывается в эту долгую и кровавую историю российской имперской агрессии.

Каждый, кто хорошо знает историю Второй мировой, скажет вам, что попытки умиротворить территориальными уступками тиранов, совершающих геноцид, не только отвратительны с моральной точки зрения, но и бессмысленны со стратегической. Единственное, что воспринимают такие личности, — подавляющая сила. Единственная обоснованная цель — их полное поражение.

Сторонники политики умиротворения должны также признать, что агрессивная война, ведущая к геноциду, не может быть приспособлена к существующим рамкам международного порядка. Ведь военные преступления такого масштаба противоречат любому порядку. Неспособность победить виновных в таких преступлениях лишь ускоряет скатывание мировой политики в джунгли и создает ужасный геополитический прецедент на десятилетия вперед.

Как писали многие аналитики, нет смысла добиваться урегулирования путем переговоров через голову Украины по аналогии с печально известным Мюнхенским соглашением 1938 года. Президент Зеленский уже решительно заявил об этом. Тем не менее, мы должны постоянно напоминать людям, что, развязав эту войну, Путин нарушил как минимум семь важных международных договоров и соглашений, полноправным участником которых является Россия. На каком основании можно предположить, что он и его правительство будут соблюдать любой новый?

Также нет никаких признаков того, что Россия в настоящее время пытается сохранить лицо или готова согласиться на урегулирование путем переговоров. Путин до сих пор отказывался от любого отступления или предложения переговоров, так как думает, что сможет усилить давление на тех. Кого считает загнивающим Западом, до тех пор, пока они не дадут ему все, что он хочет. Подобно главарю банды, Путин использует угрозу применения насилия, чтобы запугать своих западных оппонентов. Он знает, что они боятся военной конфронтации, и рассматривает каждый последующий призыв к умиротворению как доказательство того, что его хулиганская тактика эффективна.

Те, кто требует расчленить Украину, чтобы продолжать вести дела с Москвой, должны объяснить, почему мы должны так бояться России, когда именно России противостоит намного более сильный альянс. Вместо того, чтобы пытаться вести переговоры за счет Украины, Запад должен сосредоточить свои усилия на том, чтобы Украина выиграла, а Россия проиграла. Очевидно, что это правильный подход как для самой Украины, так и для демократического мира в целом. Кроме того, в конечном итоге, в интересах самой России, если страна наконец выйдет из авторитарной тюрьмы и пойдет по пути послевоенной Германии.

Умиротворение России не положит конец войне и не обеспечит мира в наше время. Наоборот, это придаст смелости Путину, продлит страдания Украины, ослабит Запад и дестабилизирует весь мир. Само представление о том, что нынешнюю войну можно разрешить путем компромисса, является опасной иллюзией. Пока Россия не будет окончательно побеждена, любая пауза в боевых действиях будет временной. Территориальные уступки только разожгут аппетит Путина к дальнейшим завоеваниям и подвергнут миллионы украинцев риску кремлевского геноцида.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.