Переломный момент войны? Что изменит в итоге падение ракет в Польше 22 ноября, 12:46 Эксклюзив НВ

Одно из самых стойких опасений по поводу вторжения России в Украину в феврале 2022 года касалось потенциального резкого разрастания войны

Эти опасения законны, особенно с учетом воинственной риторики и балансирования на грани войны, исходящих из Кремля. И хотя в заголовках доминировали опасения по поводу ядерной эскалации, самым верным путем к большой войне было бы нападение — непреднамеренное или нет — на одно из государств — членов НАТО. Если бы к войне присоединилось НАТО, это привело бы к тому, о чем уже несколько месяцев твердят кремлевские пропагандисты: к экзистенциальному соперничеству между Россией и Западом.

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В результате сильного взрыва в польском селе Пшеводов, недалеко от границы с Украиной, погибли два человека. Это произошло во время массированной российской бомбардировки, когда около 100 ракет были выпущены по гражданским объектам и объектам инфраструктуры по всей Украине.

Является ли это переломным моментом, резко меняющим контуры войны?

На данный момент это кажется маловероятным. Но это серьезный кризис, который может разрастись еще больше, и для его предотвращения потребуется тщательное управление.

Означает ли это, что война расширяется?