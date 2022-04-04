Это должно стать самой дорогой ошибкой Кремля 4 апреля, 23:28 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 4 апреля 2022 года

● Еще не весь ужас. В Буче Киевской области насчитали уже около 340 тел жертв военных преступлений россиян, у многих из которых были связаны руки. Об этом рассказали в местной ритуальной службе. Там отметили: это еще не все, кого военные РФ убили во время своего пребывания в городе.

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● Российские эсэсовцы. «В Буче количество погибших уже больше, чем в Вуковаре [резня, устроенная сербами под хорватским городом в 1991 году]. Выстрелы в затылок женщинам и мужчинам со связанными руками — это абсолютная бесчеловечность. Эти убийства не воспринимаются как часть войны. Даже сложно их квалифицировать как терроризм или грех, — заявил министр обороны Алексей Резников. — Это — сущность, природа тех бешеных палачей, которые ворвались на нашу землю. В последний раз такое делали эсэсовцы».

● Русские звери пытались скрыть свои преступления. Украинский журналист Денис Казанский опубликовал видео убитых российскими оккупантами жителей Бучи. Он показал тела украинцев, которые россияне пытались сжечь, чтобы скрыть следы своих преступлений. «Похоже, это семья с детьми. Пять-шесть человек. Трудно понять, сколько именно. Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а потом хотели замести следы и избавиться от тел. Их тела лежат на пересечении улиц Старо-Яблонской и Ивана Франко», — уточнил Казанский.

● Зеленский побывал в Буче. Президент Владимир Зеленский побывал в истерзанной Буче, где пообщался с местными жителями. Он заявил, что РФ совершила военные преступления и геноцид в Украине: «То, что вы видите вокруг, что сделали с этим современным городком — это характеристика российских военных, которые к людям относились хуже, чем к животным».

● Отвечая на вопрос, можно ли еще обсуждать мир с Москвой, Зеленский сказал: да, потому что Украина должна иметь мир. «Мы находимся в Европе в 21 веке. Мы будем продолжать усилия дипломатическим и военным путем», — пояснил президент.

● В Бородянке все еще страшней. Больше всего убитых российскими оккупантами мирных жителей в Бородянке (Киевская область, северо-запад от столицы, за Бучей и Ворзелем). Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова. «На самом деле по людям хуже всего ситуация в Бородянке, по жертвам. Я думаю, что мы будем еще отдельно говорить о Бородянке. Но не надо забывать и о других регионах, освобожденных благодаря нашим ВСУ», — сказала она.

● Образцы неописуемой жестокости. Правозащитная организация Human Rights Watch накануне представила новый отчет о зверствах оккупантов на территориях, которые находились под их контролем. «Случаи, которые мы задокументировали, представляют собой образцы неописуемой, умышленной жестокости и насилия в отношении гражданского населения Украины, — заявил Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии. — Изнасилования, убийства и другие насильственные действия в отношении людей, удерживаемых российскими военными, следует расследовать как военные преступления».

● Британская разведка: Кремль изначально планировал казни. Планы российского диктатора по вторжению в Украину включали внесудебные казни. Об этом у себя в Twitter написал руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур.

● «Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и разведывательными службами. Сообщения об убийствах в стиле казни мирных жителей из освобожденных районов вызывают ужас и холодят кровь», — отметил Мур.

● Оккупанты превратили школу в тюрьму для детей. В селе Ягодное Черниговской области российские оккупанты держали в подвале школы более 150 местных жителей. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

● «Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние. Туалет на ведро. Духота. Дети. Там были женщины и дети. Я склоняюсь к их мужеству и выдержке. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной», — написал Чаус в ФБ.

● Это должно стать самой дорогой ошибкой Кремля. Необходимо разработать стратегию, которая ударит по экономике РФ пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую Москва ведет против Украины. Такое заявление на заседании Европарламента сделала его президент Роберта Метсола.

● «Мы безотлагательно должны принять новый пакет сильных санкций. Мы должны преследовать тех, кто играет роль в поддержке Путина и закрыть еще существующие прорехи в уже существующих санкциях. Олигархи Путина и все члены его политической партии не должны найти места, чтобы укрыться», — сказала Метсола.

● Глава Европарламента считает, что в Евросоюзе «должны начать работать над стратегией, чтобы сделать это незаконное вторжение самой дорогой ошибкой, которую Кремль когда-либо совершил».

● «Наши компании должны искать другие места для роста, и это мы будем поддерживать. Европа должна ускориться в реализации политики нулевой зависимости от Кремля, и вся Европа — от поставок российских энергоносителей, мы должны внедрить обязательное для выполнения эмбарго [на энергоносители] и остановить непрямое финансирование этих бомб», — сказала Метсола.

● Байден хочет суда над военным преступником Путиным. Президент США Джо Байден призвал провести расследование военных преступлений российского диктатора Путина и заявил, что будет добиваться ужесточения санкций против России, передает AP.

В комментарии журналистам американский лидер повторил, что считает Путина военным преступником: «У этого парня нет жалости, и то, что происходит в Буче, шокирует, и все это видят… Мы должны собрать все подробности и провести суд по военным преступлениям».

● Также глава Белого дома сказал, что партнеры должны продолжить поставки в Украину оружия, необходимого для продолжения борьбы.

● Байден назвал зверства российской армии в Буче именно военным преступлением, но не геноцидом.

● ЕС шокирован зверствами. Евросоюз осудил преступления россиян в Буче и других освобожденных городах Киевской области. В заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени стран ЕС говорится о том, что зверства в захваченных в начале войны украинских городах были совершены именно российскими военными.

● «Ужасающие кадры большого количества погибших и пострадавших среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Резня в городе Буча и других украинских городах будет вписана в список зверств, совершенных на европейской земле», — сказано в заявлении ЕС.

● В ЕС отметили, что виновные в военных преступлениях и других серьезных нарушениях, а также ответственные правительственные чиновники и военачальники будут привлечены к ответственности.

● Европа будет фиксировать военные преступления. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердила, что ЕС готов направить следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления. «Я говорила с президентом Владимиром Зеленским о зверских убийствах мирных жителей в Буче и других местах Украины», — написала она в Twitter.

● Макрон — за новые санкции. Сегодня есть явные улики, указывающие на военные преступления в Украине, ответственность за которые несет российская армия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в ответ на убийства мирного населения в Буче, необходимы новые санкции.

● Франции, по словам ее президента, необходимо будет координировать свои действия с европейскими союзниками. Виновные, считает Макрон, должны заплатить за то, что произошло.

● ЕС готовит эмбарго на нефть и газ из РФ — за Бучу. Евросоюз готовится ввести дополнительные санкции против России после сообщений о зверствах российских войск в Буче. Послы стран ЕС обсудят этот вопрос 6 апреля, написала Financial Times.

Соответствующие предложения от некоторых государств включают расширение индивидуальных санкций, запрет на использование российскими судами портов ЕС, эмбарго на экспорт российских товаров и энергоносителей — нефти и газа.

● Как отмечает FT, Украина давно требовала введения таких санкций, но этому противились некоторые «крупные европейские экономики». Сейчас «призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей становятся все громче», подчеркнуло издание.

● Лондон надавит. Великобритания призовет своих союзников ввести более жесткие санкции против Москвы, чтобы искалечить ее военную машину. Об этом заявила Лиз Трасс, глава британского МИД: «Мы будем делать больше для усиления давления на Россию и будем продолжать подталкивать других делать больше».

● США обратятся к ООН с просьбой исключить РФ из Совета по правам человека. Об этом в Twitter написала посол Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд: «В тесном сотрудничестве с Украиной и другими государствами-членами и партнерами в ООН Соединенные Штаты собираются добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека». Аналогичную идею озвучило и МИД Великобритании. Ее же поддерживает и Латвия.

● Германия — тормоз санкций № 1. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий считает Германию «основным тормозом санкций» против РФ за вторжение в Украину. Но премьер Польши пообещал, что будет и далее давить на правительства страны, противящиеся введению санкций против кремлевского режима.

● Глава МИД Австрии Александр Шалленберг заявил о непродуктивности введения эмбарго на газ страны-агрессора. По его мнению, у европейских государств есть другие возможности для новых санкций против РФ.

● А вот власти Италии не намерены блокировать возможные санкции против поставок российского газа. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи ди Майо: «Италия готова ввести санкции против российского газа, особенно после зверств в Буче».

● Выбьют нефтяной козырь Москвы. США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах. В мае уже запланированы к продаже 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будут проданы с конца весны по июль. Остальные 90 млн баррелей уйдут с августа по октябрь.

● 1 апреля президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран договорились направить на мировой рынок дополнительные объемы нефти для снижения цен на топливо. «Страны объединяются, чтобы лишить Путина возможности использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия», — заявил он.

● Литва выгоняет посла страны-оккупанта. Литва отзывает своего посла из РФ и высылает российского посла, сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. Также Литва закроет генконсульство РФ в Клайпеде из-за «неконструктивной роли российской дипломатической службы».

● Министр подчеркнул, что решение снизить уровень дипотношений с РФ принято в ответ на агрессию против Украины и зверства оккупантов в украинских городах, в частности, массовое убийство мирных жителей в Буче.

● Польша и страны Балтии изолируют РФ. Польша, Латвия, Литва и Эстония в ближайшие 48−72 часа начнут процесс полной транспортной изоляции от РФ из-за ее войны. Об этом сообщил в ФБ Мустафа Найем, замминистра инфраструктуры Украины.

● Найем добавил, что в случае принятия положительного решения границы с РФ и Беларусью будут полностью закрыты. Автосообщения и все транспортные перевозки будут невозможны.

● Меркель вины не ощущает. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает «правильным» решение не принимать Украину в НАТО, несмотря на то, что следствием этого оказалось вторжение РФ, жертвами которого стали тысячи мирных жителей. Об этом она заявила через своего пресс-секретаря, комментируя вчерашние обвинения в свой адрес со стороны Владимира Зеленского.

● «Реакция госпожи Меркель на предложение посмотреть зверства россиян в Буче указывает на то, что западные элиты все еще остаются в опасных иллюзиях. Возможное решение — отправить на аккаунты европолитиков фотодокументы о „Бучанской резне“ и соответствующие выводы судмедэкспертов», — написал у себя в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Официальный Тбилиси помогает агрессору. РФ налаживает каналы контрабанды подсанкционных товаров через территорию Грузии, сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. «При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», — отметили в ГУР. Речь идет о поставках широкой номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. По данным разведки, высока вероятность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ.

● Еще одним каналом поставок в РФ товаров военного назначения может стать Восточная Азия.

● Враг мучает пленных. Оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию об обращении с украинскими военнопленными, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в ФБ. Освобожденные из плена бойцы ВСУ рассказали, как их держали в поле, в яме, гараже, и время от времени выводили по одному: били прикладами, стреляли возле уха и запугивали. Некоторые из наших голодали.

● Херсону грозит гуманитарная катастрофа. «Херсон окружен оккупантами. Мы не можем уехать. К нам не могут заехать. В городе заканчивается мука для выпечки хлеба, проблемы с лекарствами и топливом», — такое сообщение обнародовала пресс-служба Херсонского горсовета. Кроме того, в городе остановились предприятия, многие потеряли работу.

● «Но! — городские власти помогают людям, которые не могут купить себе еду. Херсонцы поддерживают друг друга, организуя пункты взаимопомощи, выходят на субботники, убирают город», — заявили в горсовете.

● А еще местные жители регулярно выходят на митинги против оккупантов.

● Житомирщина свободна. Житомирская область свободна от российских оккупантов, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко. После себя враги оставили множество заминированных объектов.

● Большая перегруппировка противника. Приблизительно две трети войск страны-агрессора, которые были сосредоточены вокруг Киева, «покинули этот регион», заявил неназванный высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщила CNN. По словам чиновника, оккупанты «направляются на север» и «концентрируются в Беларуси».

«Мы по-прежнему считаем, что они будут переоборудованы, снабжены, возможно, даже усилены дополнительными силами, а затем отправлены обратно в Украину, чтобы продолжить боевые действия в другом месте», — добавил представитель американского Минобороны.

● В США считают, что войска РФ будут «применяться в восточной части страны, в районе Донбасса».

● «Ожесточенные бои» продолжаются за Мариуполь, но «нет никаких признаков того, что русские добились каких-либо успехов» во взятии города, сказал чиновник из США. «Мы оцениваем, что в районе Херсона, о чем мы говорили последние несколько дней, россияне как бы зажаты между Херсоном и Николаевом. Сейчас мы оцениваем, что они в значительной мере перешли к обороне вокруг Херсона», — добавил он.

● Наемники уже в Донецке. Наемники ЧВК Вагнера замечены в Донецке, написал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев. «Фотография, опубликованная связанным с ГРУ блогером, сделана перед отелем Park Inn, где ОБСЕ размещалась до недавнего времени», — подписал он снимок с одним из этих людей. Грозев добавил, что «многие из вагнеровцев — настоящие нацисты», как ему «сказали некоторые из них».

● Британская разведка сообщала, что к атакам на города Донбасса планируют привлекать наемников ЧВК Вагнера.

● Враг готовит прорыв. Оккупанты готовятся к «огромному прорыву», уверен Сергей Гайдай, глава Луганской областной военно-гражданской администрации. «Огромное накопление техники, военного состава… готовятся к огромному прорыву», — сказал он.

● Гайдай заявил, что ночью была попытка совершить прорыв в районе Рубежного. «Но наши защитники отбили атаку, там подбили несколько танков, есть десятки погибших среди врагов», — добавил он.

● Переговорная делегация получила легитимность. Президент Владимир Зеленский подписал указ о делегации для переговоров с РФ по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

По указу глава делегации Давид Арахамия может по согласованию с МИД вносить изменения в состав делегации, привлекать к ее работе сотрудников госорганов, предприятий, учреждений и так далее. Также утверждены тайные директивы делегации. Кабмин должен обеспечить финансирование расходов, связанных с переговорами.

● В состав украинской делегации входят: народный депутат Давид Арахамия; народный депутат Андрей Костин; народный депутат Дмитрий Лубинец; министр юстиции Денис Малюська; советник главы Офиса президента Михаил Подоляк; министр обороны Алексей Резников; замглавы МИД Николай Точицкий; народный депутат Рустем Умеров; юрист-международник Александр Малиновский (эксперт делегации); чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (эксперт делегации).

И для финала:

● Первая по потерям армия мира. Потери РФ за 40 дней войны против Украины только в живой силе достигли уже 18,3 тыс. военных. По оценкам нашего Генштаба, это больше, чем личный состав армий таких стран, как Ирландия, Словакия, Словения, Кипр. «Вторая армия мира — первая по потерям», — отметили там.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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