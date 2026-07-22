О горящих складах Wildberries, новостях из Крыма и ожидании еще более тяжелой зимы

Извините, если кому-то испорчу победную победу, но ею здесь даже не пахнет — от слова «совсем»

Тарас Чмут дал интервью, в котором на фоне всех скандалов вокруг Федорова/Сырского и Скелі прозвучала мысль о том, что зима будет тяжелой.

Кто-то услышал, что он призывает всех ехать за границу, а кто-то — что он с жиру бесится, предлагая переехать в село/частный дом/райцентр/куда-то еще.

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Я всё больше убеждаюсь, что значительная часть — по крайней мере, обитателей «фейсбучного пузыря» — оторвана от реального положения дел, уходит в стадии отрицания и гнева и способна лишь искать виноватых, чья вина заключается лишь в том, что они озвучивают вещи, и так очевидные для любого взрослого и здравомыслящего человека.

Нет, это не текст в поддержку Чмута, ведь он сам разберется, но я тоже разделяю мнение, что:

— Прошлая зима была самой тяжелой в нашей истории, а следующая — да, может быть еще хуже.

Тут просто невозможно не вспомнить Антона Швеца, который, кажется, после зимы 2022−2023 годов в ответ на многочисленные посты в духе «пережили зиму — рсне п*зда» написал легендарное: «Вы так радуетесь, будто это последняя зима в этой войне». Или что-то в этом роде. Его слова — в гранит. И слова Чмута. Про село и заграницу.

Наше общество упорно играет в героев.

Наше общество упорно играет в героев: некие героические гражданские должны героически возвращаться в прифронтовые города, покупать кофе, водить детей в садик, всем своим видом демонстрировать, что жизнь продолжается, и так далее.

Ведь налоги/донаты/несокрушимость (нужное подчеркнуть). И государству всё это — все три пункта — важно.

Уважаемые, реальность — она иная.

Государству до этого нет дела в тот момент, когда вымерзают высотки и не хватает палаток ГСЧС. Когда рвутся магистральные сети, а напряжение в сети скачет от 120 до 380 вольт.

Государству безразличен героизм гражданских, когда последние полицейские в секторе пытаются вывезти на бронированных крузаках несокрушимые семьи и получают FPV-дрон прямо в кабину (пусть судьба хранит этих по-настоящему отважных и честных людей, и пусть помнят их коллег, погибших при попытке спасти тех, кого миллион раз предупреждали о том, что надвигается).

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К чему я всё это. Я тоже люблю читать новости из Крыма, из России: Wildberries, нефть, облигации. Но те из вас, кто… ну, вы поняли — прекратите, пожалуйста, браваду.

Выдохните. Сядьте. Подумайте. Если слова Чмута лично у вас вызывают боль — то это ведь не проблемы Тараса. Он не сказал ничего такого, что противоречило бы реальности. Ничего. Прочитайте это по буквам.

И нет, это не значит, что он сеет панику, превращая нарратив «рсне п*зда» в «нам п*зда».

Он просто описывает реальность, которая, помимо Крыма, горящих складов и танкеров, состоит из Константиновки, Запорожья, Сум, выжженных заправок вокруг Днепра и Чернигова, едва восстановленных подстанций и газовых скважин.

Скажите спасибо за то, что эта дискуссия началась в июле.

Нет, все не уедут. Или не все уедут в село. Но прекратите браваду.

Мне лично глубоко безразлична расшатанная психика женщин и мужчин, которые едва справляются с существующими проблемами и требуют не нагнетать обстановку.

Да никто не нагнетает. С вами говорят как со взрослыми: смотри, скоро зима. Смотри. Реактивные шахеды и баллистика. Смотри, сложи 2+2. У тебя есть план Б?

К слову — моя семья в Украине, и не в селе. Они не собираются уезжать за границу. Но не из-за налогов, донатов, доблести, несокрушимости или прочего бреда.

Доблесть и несокрушимость — на фронте.

Тыл же должен работать так, чтобы по возможности поддерживать экономику (об оборонном секторе речь не идет — это вообще отдельная история, работающая в три смены при любых обстоятельствах), но, главное, чтобы в случае возникновения разного рода коллапсов в неотложной помощи Сил обороны — в плане «обогреть/накормить» — нуждались только немощные, старики и те, кто действительно по воле злого случая оказался в тяжелом положении.

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А не взрослые люди, которые за чашкой кофе смотрят YouTube, а потом пишут в Facebook возмущенные посты о том, как они не согласны с Чмутом по поводу того, что зима может быть тяжелой.

Извините, если порчу кому-то триумфальную победу, но ею здесь даже не пахнет — от слова «совсем».

Нет, война не закончится завтра, осенью или в следующем году.

Да, будет труднее, особенно после возможной российской мобилизации.

Но мы стоим, мы даем прикурить выродкам, и у них зима тоже будет очень тяжелой.

Пусть ночь будет тихой.

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Текст публикуется с разрешения автора