Есть идея для стартапа? Не спешите радоваться Сегодня, 12:16 Цей матеріал також доступний українською

Поводом для гордости бизнес-идея может быть только в осязаемом виде. А культ успеха, признаемся, у нас в самом зародыше

Малый и средний бизнес в Украине обеспечивает до 15% ВВП страны, и это при том, что малыми у нас считаются 90% всех зарегистрированных частных предприятий. Как количество перевести в качество? Таким вопросом я задалась, готовясь к эфиру на радио.

Так украинский предприниматель малоэффективен или система не позволяет ему развиваться? Во всяком случае факт остается фактом: наша страна импортозависима. В более чем знакомой мне отрасли легкой промышленности за весь 2018 год мы импортировали на более чем 2 млн долларов, а экспортировали приблизительно на $900 тысяч. Это ничтожно мало.

Без качественных изменений в головах, а также без поддержки государства, мы не сможем стать настолько успешными, как малый и средний бизнес, например, в Германии, 98% предприятий которого ориентированы на экспорт, а также генерируют половину ВВП.

Без качественных изменений в головах мы не сможем стать настолько успешными

Украинские истории успеха существуют — их нужно сделать модными. Ведь, признаемся, культ успеха у нас в самом зародыше. И мне бы хотелось, чтобы он быстро развивался: общественный интерес к удачным бизнес-кейсам стимулирует предпринимательский азарт у еще не столь нашумевших бизнесменов. И тут, конечно, хотелось бы сделать акцент на экспортеров.

Во время эфира на Радио НВ слушатель спросил у меня, а как выйти на иностранные рынки? Отвечу просто и по пунктам о главном в мире эффективного предпринимательства.

1. Ищите «свой» продукт

Не идите по пути наименьшего сопротивления. Первое, что приходит на ум при мысли о своем бизнесе — заведомо проиграно. Не только вас посетила такая идея. Как правило, это открыть кафе, ресторан или маленький магазин. Согласно теории «голубого океана», описанной Ким Ви Чаном, не стоит толкаться локтями в уже заведомо «людных» бизнесах.

В поисках своего продукта двигайтесь от обратного: отбросьте очевидное. Например, подумайте, чего лично вам в повседневной жизни не хватает. Сегодня мир движется к нишевости. Лет 50 назад никто и помыслить не мог, что кулинарии или футболу могут отвести целый телеканал. По-крупному выигрывают те, кто делает востребованный продукт в узком сегменте рынка, а то и вовсе создает новые категории, как сделал успешный украинский стартап Petcube. Основатель проекта искал, как развлечь собаку в свое отсутствие, и создал продукт на миллионы долларов. Petcube (куб с лазерной указкой и камерой, позволяющий играть с домашним питомцем через смартфон) привлек инвестиций на 13,8 млн долларов.

Создание инновационного стартапа требует ничуть не больших инвестиций, нежели открытие ресторана, но смелости и креатива нужно больше. Будьте смелыми и пусть вас вдохновляет история всемирно известной компании Amazon. Она начинала свой путь с очень узкого сегмента — продажи книг, а сегодня рыночная капитализация гиганта — 853,51 млрд долларов.

2. Идея без реализации не стоит ничего

Сегодня временное пространство очень сжато — жизненный цикл информации критически краток. Мы уже вышли из информационно-временной парадигмы и вошли в эру квантового прыжка, где мысли, идеи, энергия рождаются одномоментно и повсюду. От появления хорошей идеи до ее масштабирования проходят уже не годы, а месяцы. Вы только озвучили даже не продукт, а задумку, как она уже оказалась реализованной где-нибудь в Латинской Америке, либо подслушанной вашим соседом.

Вот как идея Uber. Открывшись в 2009 году в США, компания предложила новую идею, новый смысл в сегменте пассажирских перевозок, но не была готова к ее реализации. Идею подхватили и «растиражировали» конкуренты. В 2012 году в США начал работу Lyft, в 2015-м в Китае две службы такси объединились в Didi Chuxing, монополизировав китайский рынок Китая до 99%. В юго-восточной Азии начал работу Grab, в Индии — компания Ola, а в Украине конкуренцию Uber составил Uklon.

3. Создавайте уникальные методы производства

Бизнес-гиганты отказываются от дорогостоящих производств и концентрируются на усовершенствовании продукта, поиске новых ниш и маркетинговых стратегиях. Производства уходят на промышленный аутсорсинг. Apple ушел от собственных производств, Google и IBM зарабатывают на интеллектуальной собственности, увеличивая добавленную стоимость своего продукта.

В поисках новых ниш гигантам всегда проще купить, чем создать аналогию. Facebook не стал копировать, а просто купил WhatsApp и Instagram. Чтобы хотели вас, а не вы — создавайте уникальный нишевый продукт с узконаправленным, но качественно отлаженным производством.

Бренд Maison Michel через 39 лет своего существования стал популярным благодаря новой технологии пошива шляп. Можно смело утверждать, что Maison Michel был приобретен домом Chanel благодаря машине, позволяющей делать потайной шов на больших шляпах.

4. Привлекайте инвестиций согласно вашей модели бизнеса

У вашей компании уже есть доход, но нет роста? Или жирный минус в графе «доход», но быстрый рост? В первом случае вам подойдет тактическое инвестирование — в вас «вливают» деньги с целью заработать здесь и сейчас. Во втором — стратегическое, когда вы интересны венчурным фондам «на перспективу» за счет своего стремительного роста, и они готовы принести вам деньги, несмотря на ваши убытки, в надежде на сверхприбыль «завтра».

Стартап Airbnb за 7 раундов финансирования привлек 776 400 000 дол. И хотя в начале была только идея, в которую многие инвесторы верить не хотели, сейчас компания оценивается в 31 млрд дол.

5. Распустите щупальца

Заставьте о себе говорить! Создавайте поводы. Станьте спрутом, распускающим свои щупальца. Дотягивайтесь до своего потребителя через максимальное количество каналов продаж, затягивайте его в свое информационное поле, окутывайте своими смыслами. Действуйте в стиле «сарафанного маркетинга», описанного Энди Серновицем. Подкрепляйте качество своего продукта интересом к нему лидеров мнений. Эффективность такого канала коммуникации с потребителем доказал его «создатель», племянник знаменитого Фрейда, Эдвард Бернейс. Он предложил своему клиенту привлечь к продвижению продуктов звезд шоу-бизнеса. И это до сих пор работает.

На зарубежных рынках анализируйте популярные каналы продаж и коммуникаций в вашем сегменте. Например, если в Украине активными каналами коммуникации с потребителем могут быть Facebook и Instagram, то в Китае — WeChat.

И вместо вывода: все вышесказанное не гарантирует успех, ведь вероятность потери денег в стартапах в разы выше, нежели в обычном казино. Но это не означает, что не стоит играть.

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